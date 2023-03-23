البلوشي: «الأبيض الأولمبي» يطمح إلى لقب «الدولية»



معتصم عبدالله (دبي)



قطع عبدالعزيز البلوشي، لاعب وسط منتخبنا، بطموحات «الأبيض الأولمبي» في المنافسة على لقب البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية، بعد الفوز على قطر «المستضيف» 1-0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسجل أحمد فوزي هدف المباراة الوحيد لـ «الأبيض الأولمبي» في الدقيقة 17، ليحصد منتخبنا أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى للبطولة التي شهدت تعادل السعودية وتايلاند 2-2، وتفوق كوريا الجنوبية على عُمان 3-0، وتغلب العراق على فيتنام 3-0، والكويت أمام قيرغيزستان 1-0.

وتعد المشاركة في البطولة الودية الدولية التي تضم 10 منتخبات، محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الأولمبية تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وهنأ البلوشي لاعب وسط منتخبنا والمُتوج بجائزة نجومية مباراة الجولة الأولى أمام «العنابي»، بفوز المنتخب في مباراته الأولى، وقال: «الفوز مجرد بداية وطموحنا المنافسة والاحتفال باللقب».

وأضاف: «سجلنا هدفاً مبكراً أمام المنافس القطري في الشوط الأول، ونجحنا في إغلاق المنافذ في الشوط الثاني، لنحقق المطلوب بحصد نقاط الفوز الأول».

في المقابل، شدد الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي» على أن المشاركة الحالية في البطولة الدولية تمثل فرصة لاكتساب الخبرات، في ظل وجود 10 لاعبين جدد في قائمة المنتخب، وقال: «ينبغي التركيز على الأداء بشكل عام، ونطمح إلى تكوين الصورة الحقيقية للمنتخب».

ويواجه «الأبيض الأولمبي» في الجولة الثانية للبطولة الودية الدولية نظيره منتخب فيتنام غداً، على استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، تعقبها المباراة الثالثة 28 مارس ضمن تحديد المراكز.

وتعد المشاركة الحالية محطة مهمة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي» الذي خاض 6 تجارب ودية في الفترة ما بين سبتمبر 2022، إلى 12 يناير الماضي، استهلها بالتعادل في مواجهتين أمام ضيفه عُمان 1-1 و2-2، قبل أن يخوض وديتين أمام ضيفه كوريا الجنوبية في رأس الخيمة 2-1 و0-2، ليعود ويلعب مباراتين أمام ضيفه منتخب أوزبكستان على ملعب الفجيرة في يناير الماضي خسر الأولى 0-2، وفاز في الثانية 2-0.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب 25 لاعباً، وهم راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله «الجزيرة»، عبدالله الرئيسي «عجمان» فهد بدر «الإمارات»، عيسى خلفان «العين»، علي عبدالعزيز «النصر»، عبدالله أحمد «الوحدة»، محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل «شباب الأهلي»، خميس المنصوري «بني ياس»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، وليد المحرزي، محمد عبدالرحمن المازمي، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، عتيق عصام «الوصل» خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس «الشارقة».