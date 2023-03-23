«أقوياء اليد» يعود بعد «التوقف 27»

رضا سليم (دبي)



تعود عجلة نهائي دوري أقوياء اليد إلى الدوران من جديد «الجمعة» بعد توقف 27 يوماً، بسبب مشاركة الشارقة، في بطولة الأندية الخليجية بالبحرين، والتي حقق فيها الميدالية البرونزية، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر بصالة فخر أبوظبي، ودبا الحصن مع الشارقة بصالة «الملك»،

تستكمل المباريات «الأحد» بمواجهتين، الأولى بين مليحة والوصل بصالة مليحة، والثانية بين شباب الأهلي والعين بصالة النهدة.

شهدت الجولة الأولى من الدور النهائي، فوز شباب الأهلي على الجزيرة 26-21، والعين على مليحة 24-23، والوصل على دبا الحصن 22-18، والشارقة على النصر 27-19.

واحتفظ الشارقة وشباب الأهلي بـ «النقطتين الاعتباريتين» من نصف النهائي، والعين بـ «نقطة الوصافة»، فيما فقد النصر «النقطة الاعتبارية»، بعدما خسر أمام الشارقة.

ويتصدر الشارقة «حامل اللقب» القمة برصيد 5 نقاط، متساوياً مع شباب الأهلي، ويليهما العين «4 نقاط»، والوصل «3 نقاط»، والنصر «نقطتين»، والجزيرة ومليحة ودبا الحصن «نقطة».

من ناحية أخرى، قدمت الأندية 78 مقترحاً في اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي عقدت مؤخراً، وحضرها 17 نادياً، ومن بينها 66 مقترحاً متعلقاً بالمسابقات، و3 مقترحات خاصة بالحكام، واثنين لمنتخبات الوطنية، ومقترح واحد بالمدربين، و5 خاصة بالجوانب المالية، وواحد بالجوانب الإعلامية، وأحالت «العمومية» المقترحات إلى اللجان المختصة.