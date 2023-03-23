ند الشبا.. موعد مع أبطال الجو جيتسو



رضا سليم (دبي)



تتجه أنظار عشاق الجو جيتسو «الجمعة» إلى مجمع ند الشبا الرياضي لمتابعة صراع الأبطال على بساط «دورة ند الشبا الرياضية» في نسختها العاشرة والدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال رمضان المبارك، وتستمر إلى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

ويتنافس المشاركون في بطولة الجو جيتسو في 5 فئات مختلفة، هي فئة الرجال «18 سنة فما فوق» من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلو جرام، وفئة الأساتذة «30 سنة فما فوق» من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلو جرام.

وتتضمن فئة السيدات «18 سنة فما فوق» حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 55 إلى 85 كيلو جراماً، والناشئين «16-17 سنة» من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي للأوزان من 52 إلى 85 كيلو جراماً، والناشئات «16-17 سنة» من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي للأوزان من 44 إلى 75 كيلو جراماً.

ويشرف اتحاد الجو جيتسو على تنظيم البطولة، كما يوفر طاقماً تحكيمياً معتمداً، حيث يتم تطبيق «الإصدار الأخير» من قانون الاتحاد الدولي للجو جيتسو في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة، ويتم تنظيم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب.

وتعد رياضة الجو جيتسو واحدة من أكثر الرياضات شعبية على مستوى الدولة، وتعد العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة، وأكبر مطور لها على مستوى العالم، ومنذ الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، كان هناك إقبال كثيف على التسجيل من لاعبي الأندية والأكاديميات من الجنسيات والفئات الوزنية المختلفة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تكتسب دورة ند الشبا الرياضية أهمية متنامية عاماً بعد عام، وتعد واحدة من أبرز البطولات التي تقام خلال الشهر الفضيل، وتستقطب مشاركات شريحة واسعة من المجتمع بكل أطيافه، والذين يسعون للحفاظ على النشاط الرياضي خلال الشهر الفضيل، ومعدلات عالية من اللياقة والجاهزية لخوض الاستحقاقات المختلفة».

وأضاف: «مستويات الإقبال على المشاركة في بطولة الجو جيتسو متميزة مثل العادة، وباب التسجيل أغلق قبل أسبوع، خاصة أن البطولة تمثل فرصة جيدة بالنسبة للاعبين لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم، لأنها تجمع نخبة من اللاعبين المحترفين المصنفين عالمياً».

من ناحية أخرى، انطلقت مساء أمس منافسات بطولة البادل وتستمر إلى 9 أبريل، على أن تقام بطولة القوس والسهم في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي 26 و27 مارس، تعقبها بطولة المبارزة التي تقام 28 و29 مارس في الصالة الرئيسية، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد 30 و31 مارس.