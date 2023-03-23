موراي: ألكاراس يمكنه «احتكار القمة»



مدريد (رويترز)

قال آندي موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً، إن كارلوس ألكاراس لديه كل الإمكانيات للبقاء في صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال للفترة التي يريدها، ويأمل أن يظل اللاعب الإسباني لائقاً بما يكفي لمواصلة اللعب بالطريقة التي قادته إلى قمة التصنيف.

وفاز ألكاراس ببطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي، وأصبح أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، وعمره 19 عاماً، لكنه عانى من مشكلة في البطن في بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر، وانسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب مشكلة في الساق.

وحل محله في صدارة التصنيف العالمي لفترة وجيزة نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 22 بطولة كبرى، وعاد ألكاراس إلى القمة بفوزه ببطولة إنديان ويلز، ويستعد للدفاع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة.

وقال موراي الذي خسر مباراته الافتتاحية في ميامي أمام دوسان لايوفيتش: طريقة لعبه ممتازة، يؤدي بشكل رائع على كافة أنواع الأرضيات، إنه ليس اللاعب الأكبر، لكنه يستطيع أن يطلق ضربات إرسال قوية، ويتحرك بشكل لا يصدق ولاعب رائع، لديه الكثير من التنوع، وأعرف من خلال خبرتي أنه من الأسهل قليلاً اللعب بهذه الطريقة، عندما يكون عمرك 18 أو 19 عاماً وليس هناك أي إصابات، أتمنى أن يحافظ على هذا الأسلوب من اللعب، لأنه من المثير مشاهدته.

وقال موراي إن الجماهير يجب ألا تثقل آمال ألكاراس بالتوقعات.

وأضاف: أعرف أن الكثير من الناس يتوقعون أن يفوز الجميع بما يزيد عن 20 من بطولة كبرى الآن، كما لو كان الأمر طبيعياً، لن أتوقع ذلك لأي شخص، وأتخيل أنه سيكون في صدارة اللعبة، طالما أنه يريد اللعب.