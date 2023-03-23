«الستار الحديدي» يُقرب برشلونة من «رقم تاريخي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح برشلونة الإسباني قريباً أكثر من أي وقت مضى، من الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم، بعد غياب ثلاثة مواسم، وتحديداً منذ موسم 2018-2019، وهو في طريقه أيضاً إلى تحطيم رقم قياسي تاريخي يتعلق بأقل عدد أهداف تهتز به شباك مرماه، بفضل دفاع حديدي مكون من الحارس العملاق، الألماني مارك أندريه تيرشتيجن أحد أفضل حراس أوروبا، وقلب دفاع مكون من رونالد أراوخو، وجول كوندي، وأندرياس كريستينسن، وأحياناً ماركوس ألونسو، ومعهم الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي «19عاما» خريج أكاديمية «لاماسيا».

وينضم إليهم وسط متميز يضم المخضرم سيرجي بوسكيتس والهولندي «الأنيق» فرينكي دي يونج، و«الساحر» بيدري خليفة أنيستا.

ويُحسب لتشافي هيرنانديز المدير الفني نجاحه في صنع «التوليفة الدفاعية» القوية، والتي بسببها لم يدخل مرمى الفريق حتى الآن إلا 9 أهداف فقط، في 26 مباراة في «الليجا».

ويمكن لهذا الدفاع الحديدي على حد قول موقع جول العالمي أن يحطم رقماً قياسياً تاريخياً، بعد أن أصبح برشلونة حتى هذه المرحلة من الموسم أفضل دفاع في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إذ يتصدر قائمة الأفضل في موسم واحد حتى الآن، بمعدل 346. 0 هدف في المباراة الواحدة، وإذا ما نجح في الاحتفاظ بهذا المعدل حتى نهاية الموسم، فإنه سيكون بمقدوره تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم كالياري الإيطالي موسم 1969-1970، حيث لم يدخل مرماه وقتها إلا 11 هدفاً في 30 مباراة، بمعدل 367. 0 هدف في المباراة، عندما فاز وقتها ببطولة «الكالشيو» متفوقاً على إنتر ميلان.

وعلى مستوى الأندية الإسبانية، يستطيع برشلونة تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف يدخل المرمى، والمسجل باسم أتلتيكو مدريد في موسم 2015-2016، حيث لم يدخل مرماه سوى 18 هدفاً خلال 38 مباراة في «الليجا» بمعدل 474. 0 هدف في المباراة.

وبمقدور برشلونة أيضاً أن يحطم رقم ليفربول الإنجليزي الذي سجله موسم 1978-1979، عندما دخل مرماه 16هدفاً فقط في 40 مباراة، بمعدل 381. 0 هدف في المباراة.