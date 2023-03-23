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عرض لشراء «اليونايتد» بـ 5.7 مليار يورو!

عرض لشراء «اليونايتد» بـ 5.7 مليار يورو!
23 مارس 2023 09:01

مانشستر (أ ف ب)

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قدٌم الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عرضاً ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف فبراير الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنجلترا 20 مرة «رقم قياسي»، على غرار مجموعة «إينيوس» للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت أيضاً بعرض ثانٍ أيضاً.
وذكرت وسائل إعلام إنجليزية عدة، أن العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو، ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء أي ناد في العالم في لعبة جماعية.
وكشف المصدر لـ «فرانس برس» عن أن الشيخ جاسم «واثق» بأنه تقدم بأفضل عرض للنادي، لأنصاره والمجتمع المحلي.
وختم «المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جواباً سريعاً».
وكشف الشيخ جاسم في بيان سابق «يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل الملعب وخارجه، وقبل كل شيء، يسعى لوضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى».
وأكد البيان أن العرض سيكون خالياً تماماً من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم، والتي تتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

 

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