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الرياضي

الأرجنتين وريفر بليت.. «حفل مغلق»

الأرجنتين وريفر بليت.. «حفل مغلق»
23 مارس 2023 08:55

بوينس أيرس (رويترز) 

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وافق منتخب الأرجنتين لكرة القدم على خوض مباراة ودية أمام ريفر بليت يوم الجمعة، بعد استضافة بنما في بوينس أيرس في أولى مباراة يخوضها صاحب الأرض منذ فوزه بكأس العالم.
ويستضيف ملعب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مباراة فريق المدرب ليونيل سكالوني أمام ريفر بليت خلف الأبواب المغلقة.
وتقام المباراة غير الرسمية بناء على دعوة للمشاركة في تدريبات ريفر بليت ضمن الاحتفال بأبطال العالم.
ويسافر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستضيف كوراساو 28 مارس الجاري، قبلها إلى باراجواي، حيث يتلقى تكريماً من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «الكونميبول»، بعد فوزه بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين. 

 

كأس العالم
الأرجنتين
ريفر بليت
باراجواي
ليونيل سكالوني
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