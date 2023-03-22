الاتحاد والهلال في «الجوهرة المشعة» 23 أبريل

الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمع الهلال مع الاتحاد، والنصر مع الوحدة.

ويستضيف استاد الملك عبدالله الدولي بجدة «الجوهرة المشعة» مواجهة الاتحاد والهلال 23 أبريل في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي على حساب الفيحاء بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل بهدف لمثله، كما فاز الهلال على الفتح 3-1.

فيما يلتقي النصر مع الوحدة يوم 24 أبريل على ملعب «اس ام سي بارك»، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الوحدة لنصف النهائي بفوزه على الباطن بهدفين لهدف، فيما تخطى النصر عقبة أبها 3-1.

يذكر أن الفائز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على 10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة «2023 2024»، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.