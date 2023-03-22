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الرياضي

«الخماسي الحديث» يؤهل 35 مدرباً

«الخماسي الحديث» يؤهل 35 مدرباً
23 مارس 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية لإعداد مدربي الخماسي الحديث، التي نظمها اتحاد اللعبة، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 35 مدرباً، ومدربة للخماسي الحديث من جميع أندية الدولة.
أقيمت الدورة على مدار 4 أيام، واشتملت على دروس نظرية وعملية، وعرض لمواد تعريفية ومصورة عن مجمل الرياضات في الخماسي الحديث، وهي (المبارزة بسلاح سيف والمبارزة «الأيبيه»، والسباحة، والفروسية، والعدو، والرماية).
وتم خلال الدورة شرح الجوانب العامة للخماسي الحديث والتعريف باللعبة وآلياتها المختلفة ولوائحها ودور المدربين في تنمية قدرات اللاعبين واكتشاف المواهب.
وقدم الشيخ سهيل بن بطي ال مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة شهادات الدورة للمتدربين، بحضور الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي رئيس مجلس ادارة اتحاد الخماسي الحديث، وثاني ماجد بن سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي، والمحاضر الدولي تامر سامي.
وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن سعادته بما حققته الدورة من نجاح، والمشاركة الواسعة للعدد لافت من المدربين والمدربات، من أجل تطوير قدراتهم، خاصة أن العبة بدأت تنتشر بشكل لافت في الدولة.
وأضاف: «ما تحققه الرياضة الإماراتية من تطور وإنجازات يأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم، على تقديم كافة سبل الرعاية لأبنائها من الرياضيين للوصول إلى منصات التتويج، واكتساب الخبرات في كافة قطاعات الجانب الرياضي».

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