حميد النعيمي يفتتح نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنّ ما تنعم به دولة الإمارات من أمن وأمان حصاد لغرس ثمار الرؤية السديدة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الأمن لحماية الوطن والمواطن، وصيانة لمكتسباته وحفاظاً على استقراره في المجالات كافة، كأولوية قصوى تفرد لها الدولة كل الإمكانات وتسخِّر في سبيل تحقيقها كل الطاقات، لتظل الإمارات نموذجاً للأوطان الآمنة المستقرة.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه نادي الشرطة للرياضة والرماية في منطقة الجرف بإمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن افتتاح نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان يُعد إضافة مهمة وجهداً نوعياً يُضاف إلى رصيد الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة عجمان في تقديم أفضل وأرقى الخدمات، ويعزز من مكانتها في كسب ثقة كافة أفراد المجتمع».

وشدّد سموه على أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية الشرطية وإيجاد المقومات اللازمة لتحفيزها وتنميتها وتمكينها لمواصلة عملية التطوير لهذا القطاع الحيوي، وضمان تميزه وفق أرقى المعايير العالمية.

بدأ حفل الافتتاح بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه لمقر النادي، حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيوخ، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من المسؤولين، وتم عزف السلام الوطني وقام سموه، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة اطلعا خلالها على الأقسام المختلفة لمرافق النادي الرياضية المتعددة التي تشتمل على مرافق رياضية واجتماعية وثقافية وخدمية وفق أعلى المعايير، تلاه عرض لسرب من طائرات الهليكوبتر التابعة لوزارة الداخلية تحمل علم الدولة، وقدمت الفرقُ الموسيقيةُ المشاركة لوحةً فلكلوريةً من الموروثِ الإماراتي.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مقدرات الشرطة والأجهزة الأمنية من خلال دعمها للخدمات الأمنية في كافة مناطق الإمارة، وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين والمقيمين، من خلال تبنيها لاستراتيجية تطوير هذا القطاع الحيوي والاستماع إلى كل الحلول والمقترحات المطروحة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تهدف إلى توفير الأمن والسلام المجتمعي في إمارة عجمان بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وتوفير الخدمات الشرطية لحماية المواطنين والمحافظة على سلامتهم.

وأشار سموه إلى أن شرطة عجمان تحظى بدعم كبير واهتمام متواصل من قبل صاحب السمو حاكم عجمان، للسير بها نحو التطور والتقدم حتى صارت شرطة عجمان في مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، وصارت عجمان وجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية واحتلت صدارة متقدمة ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام 2023.

وأشاد بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تعزيز الأمن واستتبابه في جميع إمارات الدولة، وما يقدمه من دعم ومساندة متواصلة لتطوير الأجهزة الأمنية كافة، وتزويدها بأحدث التقنيات حتى أصبحت الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً ينعم به المواطنون والمقيمون والزوار.

وأثنى على الأداء رفيع المستوى لمنسوبي القيادة العامة لشرطة عجمان، وما حققته من نجاحات وما تعتمده من نهج في مد جسور التعاون المجتمعي، وهو ما يتجسد في افتتاح هذا النادي

وحثّ سموه العاملين بالنادي على ضرورة العمل على تطوير الخدمات التي يقدمها نادي الشرطة والوصول بها إلى كافة أفراد المجتمع، وتلبية متطلباتهم في الحصول على خدمات مميزة تلتزم معايير الجودة الشاملة، وفق ما تضمنته أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في هذا المجال.

حضر حفل مراسم الافتتاح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء سيف الزري الشامسي قائد شرطة الشارقة، واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار مسؤولي ومديري الجهات الحكومية، وعدد من الضباط وصف الضباط.

إلى ذلك، قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن إنشاء نادي الشرطة للرياضة والرماية تم برعاية ودعم كريمين من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجيهات سموهما الكريمة التي تعد دافعاً وحافزاً لمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق أمن وسلامة واستقرار المجتمع وحرصاً من شرطة عجمان على دعم مسيرتها الرياضية، وتشجيع موظفيها على ممارسة الرياضة، وجعلها نظاماً وأسلوب حياة.

أوسمة وشارات

قلّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من الضباط المستحقين الأوسمة والشارات.

فيلم توثيقي

تابع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عرض مادة فيلمية تُظهر تميز الإنجاز في نادي الشرطة للرياضة والرماية، ثم أدت الفرق الموسيقية عرض التشكيل البشري، كما قدم طلبة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة العرضَ العسكري الشرطي بالسلاح، ودشن سموه الفرقة الموسيقية لشرطة عجمان.