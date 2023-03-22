«خطوة حياة».. رياضة وأهداف خيرية

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة رياضية جديدة، بالشراكة مع مجموعة بلان بي، تحمل اسم «خطوة حياة»، تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في العمل الخيري، والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية، من خلال مشاركتهم في رياضة المشي، ومعادلة خطواتهم بمبالغ مالية لمصلحة مؤسسة الجليلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي للقطاع الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعيد علي العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وخلود سالم الجنيبي أمين عام الاتحاد، الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتور هارميك سنجه رئيس مجموعة بلان بي.

وتعد «خطوة حياة» مبادرة توعوية خيرية رياضية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الخيري، من خلال تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي، والتبرع بخطواتهم لصالح أهداف خيرية، حيث يقوم الشخص بالمشاركة من خلال تطبيق ستيبي، والتسجيل في المبادرة، ليتم احتساب خطواتهم، وبعد ذلك تقوم الدائرة بالتبرع لمؤسسة الجليلة بـ 10 دراهم مقابل كل 1000 خطوة يقوم بها المشارك في المبادرة.

وقال سعيد حارب:«الإمارات عوّدت العالم على المبادرات الخيرية الرائدة في جميع المجالات، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه الجهود الطيبة والمباركة، وأن نطلق بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة خيرية كبيرة، ترتبط بالرياضة والنشاط والصحة وتجمعهما بالعمل الخيري، وهي مبادرة «خطوة حياة» التي يسرنا أن تسهم معنا أيضاً شركة بلان بي في دعم إطلاق المبادرة وتنفيذها على الوجه الأكمل».

وقال أحمد درويش المهيري: «شهر رمضان يشهد دائماً مبادرات عديدة تقدمها الدولة للعالم، والمبادرة أننا سنقدم مبلغاً يصل إلى مليون درهم لدعم مؤسسة الجليلة، من خلال عدد الخطوات التي يخطوها المشاركون، حيث ندفع 10 دراهم مقابل كل 1000 خطوة لكل فرد، ليصل عدد الخطوات التي سينفذها المشاركون إلى مليار خطوة».

وقال عامر الزرعوني: «المبادرة المجتمعية الرياضية الخيرية ستقدم الكثير لدعم الأبحاث الطبية لأمراض السرطان ومختلف الأمراض المزمنة، خطوة حياة مبادرة ستجمع العمل الخيري والنشاط الرياضي سوياً».

ومن جانبها، قالت خلود سالم الجنيبي: «سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تحقق أهداف اتحاد الرياضة للجميع، ونعمل على المساهمة في نشر المبادرة الخيرية الرياضية على مستوى الدولة، من خلال دعوة كافة أفراد المجتمع على المشاركة في أبرز المناطق السياحية».