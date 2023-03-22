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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يطلق جائزة الاستدامة بشعار «اليوم للغد»

«الشارقة الرياضي» يطلق جائزة الاستدامة بشعار «اليوم للغد»
23 مارس 2023 02:16

الشارقة (الاتحاد)

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تجاوباً مع توجهات الدولة باعتماد العام الحالي ليكون عام الاستدامة، أطلق مجلس الشارقة الرياضي جائزة الاستدامة الرياضية التي ستتنافس على الفوز بها كل أندية الإمارة الرياضية والتخصصية من خلال 6 معايير، وتستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية والاستخدام الأمثل لها، من خلال أسس وآليات عملية تحقق ذلك، وستشرف إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالمجلس على الجائزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه أمس بمجمع الشارقة للبحوث والتكونولوجيا والإبتكار بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس.
تم تشكيل لجنة للجائزة برئاسة مريم يوسف الحوسني رئيساً وحمد أحمد الحوسني مديراً للجائزة وعضوية الدكتور نواف الجشعمي والدكتورة رجاء مجدي وهاني القاسم والعنود سعيد الحارثي.
وقدم حمد أحمد الحوسني تنفيذي مشاريع في إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالمجلس، مدير الجائزة شرحاً مفصلاً عن أهداف ونطاق الجائزة التي تتضمن أيضاً سبعة معايير أساسية هي: الأخلاقيات والنزاهة، الحوكمة ومجلس الإدارة، استدامة تدريب وتمكين الرياضيين، إشراك الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأثر الاجتماعي لاستدامة المؤسسة الرياضية/النادي، الأثر البيئي لاستدامة المؤسسة الرياضية/النادي، الأثر الاقتصادي والمالي للمؤسسة الرياضية/النادي، وستقوم باللجنة للإشراف على السباق والمفاضلة بين الأندية لتعلن فوز ستة أندية من إجمالي 23 ناد بواقع ثلاثة أندية رياضية ومثلها أندية تخصصية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الجائزة في شهر إبريل المقبل عبر ورش عمل توعوية وتثقيفية يعقبها استلام الخطط المبدئية من المشاركين ثم تحديد فترة التنافس مع المتابعة ومن ثم أعطائهم مهلة تسليم الملفات مع التقييم والزيارات الميدانية وأخيراً الفرز وإعلان النتائج النهائية في شهر ديسمبر المقبل ليحصل الفائزين على جوائز نقدية بقيمة 120000 درهم.

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