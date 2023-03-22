«الخفافيش» يبيع 530 تذكرة في 8 دقائق



مراد المصري (دبي)



كشف فالنسيا الذي يصارع للهروب من الهبوط هذا الموسم في الدوري الإسباني، عن مواصلة المساندة الجماهيرية للفريق في ظل الوضعية الصعبة، بعدما قام عشاق «الخفافيش» بشراء جميع التذاكر البالغ عددها 530، خلال 8 دقائق فقط من طرحها للمواجهة المقبلة «خارج الديار» ضد ألميريا في «الجولة 28» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن النادي عن التكفل بثمن الحافلات للمشجعين الذين يسافرون إلى ألميريا، وتحديد 25 يورو للتذكرة الواحدة، للمباراة التي تقام 9 أبريل المقبل، ورغم أن الرحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة، لكن الجماهير قامت بشراء التذاكر بالكامل، من أجل مساندة الفريق في واحد من أصعب الملاعب هذا الموسم، وهو «باور هورس» الذي جمع فيه ألميريا 23 من أصل 26 نقطة حصدها هذا الموسم.

ويحاول فالنسيا التخلص من سجله السلبي خارج الديار، حيث تعرض لسبع خسائر متتالية خارج أرضه، منها 6 مباريات متتالية، من دون أن يسجل أي هدف في زياراته، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثامن عشر «منطقة الهبوط» برصيد 26 نقطة.