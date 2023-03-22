الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تعاون إنساني ومجتمعي بين «رابطة المحترفين» و«الهلال الأحمر»

تعاون إنساني ومجتمعي بين «رابطة المحترفين» و«الهلال الأحمر»
22 مارس 2023 17:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العين يتصدر الجولة 20 لمبادرة «دوري الجماهير»
رابطة المحترفين تطلق برنامج بناء القدرات التعليمية


وقعت رابطة المحترفين، وهيئة الهلال الأحمر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، والأنشطة المشتركة الأخرى، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.
وتضمنت بنود المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بين الجانبين فيما يخص برامج المسؤولية المجتمعية والخدمة التطوعية، إلى جانب مساهمة الرابطة في الحملات الخاصة بمشاريع الهيئة، من خلال الإعلان عنها في المباريات التي تشرف عليها رابطة المحترفين، والاستفادة من المرافق الرياضية لإقامة فعاليات الحملات الإنسانية، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر.
وأشاد عبد الله ناصر الجنيبي بجهود هيئة الهلال الأحمر في خدمة الإنسانية، والتخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفًا، في ظل المبادرات والمشاريع الخيرية التي تشرف عليها، مشيراً إلى دعم القيادة الرشيدة لنهج العطاء والخير الذي ارتبط باسم الإمارات.
وأكد أن هذه المذكرة تؤكد حرص الرابطة والأندية المحترفة على تعزيز الدور المجتمعي، والمساهمة الحقيقية والفعالة في مسيرة العمل الإنساني.
من جانبه أشاد حمود الجنيبي بمبادرة رابطة المحترفين في تعزيز شراكتها الإنسانية مع الهلال الأحمر، وقال إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة، على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأضاف: «خطت الهيئة خطوات كبيرة في هذا الصدد، إيمانًا منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني».
وأكد أن الهيئة لن تدخر وسعًا في تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وتفعيل نصوصها، لتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية والتطوعية. 

رابطة المحترفين
هيئة الهلال الأحمر
عبدالله ناصر الجنيبي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©