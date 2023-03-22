تعاون إنساني ومجتمعي بين «رابطة المحترفين» و«الهلال الأحمر»

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت رابطة المحترفين، وهيئة الهلال الأحمر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، والأنشطة المشتركة الأخرى، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.

وتضمنت بنود المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بين الجانبين فيما يخص برامج المسؤولية المجتمعية والخدمة التطوعية، إلى جانب مساهمة الرابطة في الحملات الخاصة بمشاريع الهيئة، من خلال الإعلان عنها في المباريات التي تشرف عليها رابطة المحترفين، والاستفادة من المرافق الرياضية لإقامة فعاليات الحملات الإنسانية، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر.

وأشاد عبد الله ناصر الجنيبي بجهود هيئة الهلال الأحمر في خدمة الإنسانية، والتخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفًا، في ظل المبادرات والمشاريع الخيرية التي تشرف عليها، مشيراً إلى دعم القيادة الرشيدة لنهج العطاء والخير الذي ارتبط باسم الإمارات.

وأكد أن هذه المذكرة تؤكد حرص الرابطة والأندية المحترفة على تعزيز الدور المجتمعي، والمساهمة الحقيقية والفعالة في مسيرة العمل الإنساني.

من جانبه أشاد حمود الجنيبي بمبادرة رابطة المحترفين في تعزيز شراكتها الإنسانية مع الهلال الأحمر، وقال إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة، على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأضاف: «خطت الهيئة خطوات كبيرة في هذا الصدد، إيمانًا منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني».

وأكد أن الهيئة لن تدخر وسعًا في تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وتفعيل نصوصها، لتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية والتطوعية.