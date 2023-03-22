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74 مباراة مرتقبة.. «السهرات الرمضانية» لـ «الدوريات المحلية»

74 مباراة مرتقبة.. «السهرات الرمضانية» لـ «الدوريات المحلية»
22 مارس 2023 21:00


معتصم عبدالله (دبي)


تتزين ليالي شهر رمضان 2023، بإقامة 74 مباراة في سهرات مرتقبة، ضمن مسابقات الدوري المحلية لأندية المحترفين والأولى، في «دوري أدنوك للمحترفين»، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، ودوري الدرجة الأولى، فضلاً عن خوض الوحدة مباراتين، ضمن الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية أمام ضيفه البرج اللبناني.
ويشهد الشهر الفضيل، استمرار سباق التنافس المثير في الدوريات المحلية، وعلى رأسها «دوري أدنوك للمحترفين» الذي يستأنف مشواره بنهاية التوقف الحالي لـ «أيام الفيفا»، من محطة «الجولة 21» والتي تنطلق مساء 31 مارس، وتستمر حتى 2 أبريل.
وتقام خلال رمضان الحالي 3 جولات مرتقبة في «دوري أدنوك للمحترفين»، تتركز فيها الأنظار على «5 قمم مرتقبة»، بداية من «الجولة 21»، والتي تشهد مواجهات الوحدة «الرابع» برصيد 40 نقطة، أمام ضيفه الشارقة الخامس بـ 38، ويستضيف الوصل «الثالث» بـ 40 نقطة، ضيفه الجزيرة سابع الترتيب وله 34 نقطة، فيما تبرز قمة العين «الوصيف» بـ 40 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي المتصدر بـ 45 والمقررة مساء السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد.
وتمتد إثارة مباريات القمة في السهرات الرمضانية إلى «الجولة 23»، والتي تسبق عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تشهد مباراتي الوحدة والجزيرة في «ديربي العاصمة» مساء 18 أبريل على استاد آل نهيان، ويلتقي في اليوم ذاته العين والشارقة في «دار الزين».
ويخوض الوحدة مباراته أمام مضيفه دبا في «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك»، بصورة استثنائية 13 أبريل، في ظل مشاركة «العنابي» في الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان، في مواجهة ضيفه البرج اللبناني في مباراتي الذهاب والإياب على استاد آل نهيان 4 و8 أبريل.
وتشهد مسابقة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي يتصدرها شباب الأهلي برصيد 46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الجزيرة «الوصيف»، إقامة ثلاث جولات أيضاً في الشهر الفضيل، بالتزامن مع مباريات «دوري أدنوك».
وبعيداً عن أجواء المحترفين، يشهد سباق المنافسة على بطاقتي الصعود في دوري الدرجة الأولى، إقامة 36 مباراة، على مدار أربع جولات في شهر رمضان، بداية من الجولة 27، والتي تنطلق السبت المقبل، وتتواصل حتى نهاية الجولة 30، في 16 أبريل المقبل، قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.
ويتصدر حتا ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى برصيد 56 نقطة من 24 مباراة، فيما يحتل دبا الحصن مركز الوصافة بـ 51 نقطة من 25 مباراة، والإمارات في المركز «الثالث» في الترتيب برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، مقابل 44 نقطة للحمرية الرابع من 24 مباراة، بفارق نقطة أمام مصفوت الخامس.

دوري أدنوك للمحترفين «21 مباراة»


الجولة 21: 31 مارس، 1 و2 أبريل
الجولة 22: 7 و8 و9 أبريل «مباراة الوحدة 13 أبريل»
الجولة 23: 18 و19 أبريل

دوري المحترفين تحت 21 عاماً «21 مباراة»


الجولة 21: 1 و2 و3 أبريل
الجولة 22: 8 و9 و10 أبريل «مباراة الوحدة 14 أبريل»
الجولة 23: 19 و20 أبريل

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دوري الدرجة الأولى «32 مباراة»


الجولة 27: 25 و26 مارس
الجولة 28: 31 مارس 1 و2 أبريل
الجولة 29: 7 و8 و9 أبريل
الجولة 30: 14 و15 و16 أبريل


أبرز قمم «أدنوك للمحترفين»


الوحدة - الشارقة، 31 مارس «الجولة 21»
الوصل - الجزيرة، 1 أبريل «الجولة 21»
العين - شباب الأهلي، 1 أبريل «الجولة 21»
الوحدة - الجزيرة، 18 أبريل «الجولة 23»
العين - الشارقة، 19 أبريل «الجولة 23»

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
العين
شباب الأهلي
الوحدة
الشارقة
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