«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



تنطلق مساء الخميس «النسخة العاشرة» من «دورة ند الشبا الرياضية»، والتي تعد الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر إلى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، بمشاركة 8 منتخبات، إلى جانب المنافسات المحلية للبادل التي يجري تنظيمها في الدورة سنوياً، وأقيمت مراسم قرعة البطولة في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وأسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى مع قطر، واليابان، والسعودية، فيما تضمنت الثانية مصر، وإيران، والكويت، البحرين.

وأقيمت أيضاً مراسم قرعة بطولة الطائرة، وأسفرت عن وقوع «الإمبراطور» حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى، إلى جوار «فهود زعبيل»، و«إتش إم إس»، و«الشبابي»، فيما حل «الجوارح» وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية، إلى جانب «زعبيل»، و«الخالدية»، و«بن ثاني إكس».

وأقيمت مراسم قرعة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي يشارك فيها 10 فرق، وأسفرت نتائجها عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث جاء في المجموعة الأولى كل من «محاكم دبي»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«القيادة العامة لشرطة دبي»، و«دائرة المالية بدبي»، و«مركز ورزيدنس البستان»، وضمت المجموعة الثانية «هيئة الطرق والمواصلات بدبي»، و«بلدية دبي»، و«هيئة تنمية المجتمع»، و«أبيلتي لايف»، و«مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

وتدشن منافسات بطولة البادل فعاليات النسخة العاشرة من الدورة حيث تنطلق اليوم في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى 9 أبريل، كما تقام منافسات بطولة الجو جيتسو 24 مارس، تليها بطولة القوس والسهم التي تقام على مدار يومي الأحد والاثنين 26 و27 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضية، تعقبها منافسات المبارزة التي تقام 28 و29 مارس في الصالة الرئيسية، وتقام الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي 30 و31 مارس.

وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الأول من أبريل في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة 1 أبريل في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويلتقي في اليوم الأول «محاكم دبي» مع «دائرة المالية»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» مع «القيادة العامة»، ويلتقي «هيئة الطرق والمواصلات» مع «أبيلتي لايف»، وتستمر حتى 9 أبريل حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري 7 أبريل في مضمار ميدان.

يذكر أن النسخ التسع الماضية من الدورة التي انطلقت عام 2013، شهدت مشاركة أكثر من 39 ألف لاعب ولاعبة من المحترفين والهواة، ومن مختلف الجنسيات الذين تنافسوا 71 بطولة، كما ضمت بطولات لأصحاب الهمم، حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من 1500 رياضي ورياضية في 5 رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، وارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية من الدورة عام 2014 إلى 3000 رياضي ورياضية تنافسوا في 6 رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، والاسكواش.