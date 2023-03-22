ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل.

وتم اعتماد موعد إقامة الحدث وخطط التنظيم والمشاركة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيقام الماراثون بأعلى المعايير الاحترافية، وخصوصاً بعد النجاح اللافت الذي شهدته النسخة الرابعة من الماراثون بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة.

وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، من المقرر أن تركز النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي على موضوع الاستدامة بشكل أكبر، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من الأثر البيئي والنفايات.

كما يعكس الماراثون الالتزام المستمر بتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعم جهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية وتحقيق مؤشر جودة حياة مميزة.

من جانبه، قال سهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بعد نجاح النسخة الماضية من الماراثون، التي استقطبت أكثر من 20 ألف عداء وعداءة من داخل وخارج الدولة، والتي تميزت بمسار جديد سلط الضوء على أبرز معالم إمارة أبوظبي الحديثة والقديمة على حد سواء».

وأضاف العريفي: «مجدداً.. تؤكد أبوظبي تفردها وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير، في الوقت الذي يعزز فيه الماراثون مكانته على المستويين المحلي والعالمي، بصفته ملتقى للجميع لممارسة رياضة الجري، ووسيلة لتغيير نمط الحياة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المتسابقين في أبوظبي للمشاركة في النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي».

وقال د. سيف سلطان الناصري مدير دائرة الموارد البشرية لمجموعة أدنوك: «رسخ ماراثون أدنوك أبوظبي مكانته كحدث رياضي كبير، ويسعدنا بدء العد التنازلي لهذه النسخة الخامسة. وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فإننا نضع الاستدامة في قلب هذا الحدث الرياضي المهم ونتخذ تدابير لضمان سباق صديق للبيئة. تواصل أدنوك إعطاء الأولوية للمبادرات الرياضية التي تساهم بشكل إيجابي في رفاهية مجتمعنا، ونحن على ثقة من أن ماراثون أدنوك أبوظبي الخامس سوف يستند على النجاحات التي حققتها السباقات الأربعة الماضية، ما يلهم مجتمعنا لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً».

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك عن تنظيم سلسلة السباقات المجتمعية الترويجية للماراثون، التي توفر من جديد فرص المشاركة والتدريب على مدار العام وتساعد المتسابقين على الاستعداد بشكل أفضل للسباق الرئيسي. وتنطلق سلسلة السباقات بإقامة سباق مجتمعي داخلي للمسافات القصيرة في أبوظبي يوم 2 سبتمبر، في حين تستضيف مدينة العين السباق الثاني في 7 أكتوبر، وينطلق السباق الختامي يوم 4 نوفمبر في حلبة مرسى ياس في أبوظبي على شكل سباق نصف الماراثون.

وتستعد الجهات المنظمة لإطلاق برنامج تدريبي مجاني لمدة ثمانية أشهر بعد شهر رمضان المبارك، بهدف مساعدة المشاركين على الاستعداد للماراثون. وتتوفر الجلسات التدريبية للبرنامج في جميع أنحاء دولة الإمارات تحت إشراف مجموعة من المدربين الخبراء، مما يضمن تأهيل العدائين من جميع المستويات للمشاركة في فئة السباق التي يختارونها.





