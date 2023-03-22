168 لاعباً في دولية رأس الخيمة لتنس الشاطئية

دبي (الاتحاد)



تنطلق صباح الخميس النسخة الخامسة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية، وينظمها اتحاد التنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتستضيفها ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة، وتنظيم شركة إم باور للخدمات الرياضية، وبإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس.

ويشارك في البطولة 168 لاعباً ولاعبة، بواقع 84 فريقاً من 30 دولة في العالم، أبرزها البرازيل وإيطاليا واليابان والمغرب وفرنسا، وتتصدر البرازيل عدد المشاركين بـ 24 لاعباً ولاعبة، في رقم غير مسبوق في هذه البطولات.

ويبرز في واجهة اللاعبين المشاركين المصنفان الأول عالمياً، الفرنسي نيكولاي جيوناتي، والإيطالي ماتياس بوتو، بينما في البنات تشارك البرازيلية صوفيا جاو والإيطالية فلامينيا داينا.

وأبدى ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، سعادته للنجاح الذي تحققه تنس الشاطئية، ومقدماً الشكر إلى هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة لرعايتها البطولة، وشركة إم باور للخدمات الرياضية، لدورها في تنظيم البطولة، كاشفاً عن أنه سيتم تنظيم بطولتين متصلتين توالياً.

وبخصوص الجوائز، أشار إلى أنها ستكون 30 ألف دولار موزعة على البطولتين بواقع 15 ألف دولار لكل بطولة.

ووصف الأمين العام زيادة العدد، وفقاً للاتفاق مع الاتحاد الدولي، بأنه يعكس أهميتها الرياضية والترويجية وقيمتها الفنية، خصوصاً مع مشاركة لاعبين دوليين من الدول المميزة في هذه الرياضة.