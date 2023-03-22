«السيتي» ينظم برنامج «أسلوب الحياة الصحي»



أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بالتعاون مع مستشفى هيلث بوينت فعاليات رياضية وصحية ضمن برنامج «أسلوب الحياة الصحي»، شهدت حضور أسطورة «السيتي» جوليون ليسكوت، الذي شارك شغفه بالصحة واللياقة البدنية مع طلاب مدرسة كرانلي أبوظبي، حيث انضم إلى النقاشات في الحصص الدراسية والجلسات التدريبية العملية لرياضة كرة القدم.

وتعد الفعالية المحطة الأحدث في مسيرة برنامج «أسلوب الحياة الصحي» الذي يجمع هيلث بوينت ومانشستر سيتي في إطار شغفهما المشترك في تعزيز فوائد الصحة البدنية والنفسية وإيمانهما بدور الرياضة المهم في تشجيع نمط الحياة الإيجابي لدى الناشئين.

وقدم البرنامج منذ انطلاقته الأولى في عام 2017 العديد من الحصص والفعاليات التوعوية الصحية المجانية، والتي شهدت حضور ما يزيد عن 12 ألفاً و500 طالب من مختلف أنحاء الإمارات.

ويتناول البرنامج خلال فعالياته وأنشطته التي صممها خبراء في مجال الصحة العامة، ويشرف على جلساتها النظرية والعملية مدربو «السيتي»، العديد من المواضيع المهمة في تعزيز رفاهية الصغار، ويعمل البرنامج على تعريف الناشئين بأهمية اللياقة البدنية والتغذية السليمة وأخذ القسط الوافي من النوم، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم.

وحضر جوليون ليسكوت والدكتور موريس خوري، أخصائي طب الأطفال في هيلث بوينت، في زيارة خاصة إلى مدرسة كرانلي أبوظبي للإشراف على الجلسات، وتقديمها وتعزيز معارف الطلاب المشاركين، وتوعيتهم بالنتائج الإيجابية، لاتباعهم خيارات صحية، في مختلف مناحي حياتهم اليومية، ودور ذلك في تعزيز صحتهم ورفاهيتهم، خلال المراحل القادمة من نموهم وتطورهم.

وقال ليسكوت: «سعدت بمشاركتي في فعالية برنامج «أسلوب الحياة الصحي» في مدرسة كرانلي أبوظبي، حيث تمكنت من رؤية أثرها المباشر على الناشئين، فهم على قدر كبير من الوعي بأهمية الصحة العامة والرفاهية، وتحدثوا عن أهمية التغذية السليمة والتروية مظهرين حماسًا كبيرًا لاتباع أسلوب حياة صحي».

وأضاف: «الجهود التي يبذلها النادي ومستشفى هيلث بوينت لهذا دور مهم في تعزيز صحة ورفاهية الصغار والناشئين في المنطقة».

وقال الدكتور موريس خوري، أخصائي طب الأطفال في هيلث بوينت: «يضع هيلث بوينت جهود التعليم والتثقيف في مقدمة الأولويات للارتقاء بالصحة، ونهدف إلى ترسيخ هذه القيم لدى الأفراد في سن مبكرة، ويسهم تواجد لاعبي ونجوم فريق مانشستر سيتي في دعمنا وتعزيز مساعينا نحو إحداث تأثير إيجابي على المجتمع».

ويواصل البرنامج تنظيم فعالياته الدورية الأسبوعية في مختلف أنحاء أبوظبي تحت إشراف مدربي مانشستر سيتي، فيما يتم العمل على تنظيم فعاليتين خاصتين في كل من أكاديمية اللؤلوة ومدرسة البطين بحضور ضيوف مميزين خلال العام الدراسي الحالي.

وتجمع مانشستر سيتي ومستشفى هيلث بوينت شراكة استراتيجية انطلقت عام 2014، وتعاون الشريكان على إطلاق وتنظيم العديد من برامج التوعية.

ويتواصل التعاون بين الشريكين الاستراتيجيين لتنفيذ برامج تشجع الصغار في مختلف أنحاء الإمارات على اتباع أسلوب حياة صحي، وتوعيتهم بأفضل العادات الصحية وتسهيل وصولهم إلى أحدث المعارف في هذا المجال.