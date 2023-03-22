الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدوخي ينضم إلى جائزة مدينة الدراجة العربية

الدوخي ينضم إلى جائزة مدينة الدراجة العربية
22 مارس 2023 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية


قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، تشكيل اللجنة الخاصة بجائزة مدينة الدراجة العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة رياضة الدراجات، واختيار المدينة الأمثل في الوطن العربي، برئاسة السعودي عبدالله الوثلان، وتواجد الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، ممثلاً عن الإمارات، كما تضم اللجنة إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، والتونسي نوفل المرشاوي، وعن السيدات ريم الصايغ من السعودية.
وأكد ياسر الدوخي أن هدف اللجنة الجديدة، هي وضع الأسس والمعايير الصحيحة لاختيار المدينة الأمثل عربياً في دعم رياضة الدراجات، عن طريق توفير كل سبل ممارستها اللعبة من مسارات خاصة للدراجين وكافة شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير مضمار خاص برياضة الدراجات، وتنظيم الفعاليات والبطولات الطوافات السنوية، إضافة إلى السباقات المجتمعية التي تدعم رياضة الدراجات.
وأشار الدوخي إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها من الشهر المقبل، حيث سيكون هناك اجتماعات لتحديد آليات الاختيار ووضع الأهداف الرئيسية للجنة، والتي تتمثل في تشجيع المدن العربية على توفير سبل دعم ممارسة الدراجات.

الإمارات
الدراجات الهوائية
الاتحاد العربي
الاتحاد العربي للدراجات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©