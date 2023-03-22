الدوخي ينضم إلى جائزة مدينة الدراجة العربية



الشارقة (الاتحاد)



قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، تشكيل اللجنة الخاصة بجائزة مدينة الدراجة العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة رياضة الدراجات، واختيار المدينة الأمثل في الوطن العربي، برئاسة السعودي عبدالله الوثلان، وتواجد الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، ممثلاً عن الإمارات، كما تضم اللجنة إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، والتونسي نوفل المرشاوي، وعن السيدات ريم الصايغ من السعودية.

وأكد ياسر الدوخي أن هدف اللجنة الجديدة، هي وضع الأسس والمعايير الصحيحة لاختيار المدينة الأمثل عربياً في دعم رياضة الدراجات، عن طريق توفير كل سبل ممارستها اللعبة من مسارات خاصة للدراجين وكافة شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير مضمار خاص برياضة الدراجات، وتنظيم الفعاليات والبطولات الطوافات السنوية، إضافة إلى السباقات المجتمعية التي تدعم رياضة الدراجات.

وأشار الدوخي إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها من الشهر المقبل، حيث سيكون هناك اجتماعات لتحديد آليات الاختيار ووضع الأهداف الرئيسية للجنة، والتي تتمثل في تشجيع المدن العربية على توفير سبل دعم ممارسة الدراجات.