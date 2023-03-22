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الرياضي

شباب الأهلي يلتقي النصر السعودي في سلة غرب آسيا

شباب الأهلي يلتقي النصر السعودي في سلة غرب آسيا
22 مارس 2023 14:00


علي معالي (دبي)

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يتمسك شباب الأهلي بفرصة التأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا «منطقة الخليج» في كرة السلة للرجال، رغم احتلال «الفرسان» المركز الثاني في المجموعة خلف الهلال السعودي، بعد الخسارة الأخيرة من «الأزرق» في إياب الدور الثاني من التصفيات، والتي جرت في الرياض، ويملك «الفرسان» 11 نقطة.
وبحسب نظام البطولة الذي يطبق للمرة الأولى، فإن صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى يلتقي ثالث المجموعة الثانية وهو النصر السعودي، وتحدد موعد مباراتي الذهاب والإياب بين «الفرسان» و«العالمي«، حيث يلتقيان ذهاباً في دبي 28 مارس الجاري، والإياب 4 أبريل المقبل بالسعودية، ليتأهل الفائز إلى نصف النهائي، ويشارك المتأهلون في نهائيات دوري أبطال آسيا.
وخسر شباب الأهلي آخر مباراتين في التصفيات خارج أرضه من كاظمة الكويتي والهلال السعودي، وسبقها الفوز في الدور الأول على البشائر العُماني وكاظمة والهلال، وفي إياب الدور الثاني على البشائر، ولكنه خسرة آخر مباراتين.
وقال سعيد عتيق المدرب المساعد لشباب الأهلي: تأثر اللاعبون بحالة التوقف الطويلة للمنافسات المحلية، وظهر ذلك في النواحي البدنية للفريق خلال آخر مباراتين، وبعد آخر مباراتين أمام كاظمة والهلال يعود «الفرسان» للتألق من جديد، وبداية ذلك في مباراة الوصل في نصف نهائي الدوري يوم الجمعة المقبل، ضمن مرحلة الذهاب.
وأضاف: خلال الفترة الماضية تأثر شباب الأهلي بالإصابة التي لحقت بعدد من لاعبيه الذين أصبحوا على أتم الاستعداد سواء للمعترك المحلي أو الآسيوي، وثقتي كبيرة في قدرة «الفرسان» على اجتياز النصر.
وأشار سعيد عتيق إلى قوة التصفيات الحالية القارية، وأنها بالفعل نموذج جيد لبطولة قوية تعتمد على الجانب البدني، والذي استفدنا منه كثيراً، وأن المرحلة المقبلة من مشوار «الفرسان» سواء محلياً أو قارياً يشهد تطوراً كبيراً ورغبة في عودة شباب الأهلي إلى الصدارة في كل البطولات، لوجود الرغبة وتوفير كل عناصر النجاح للفريق.
 
 
 
 

كرة السلة
شباب الأهلي
النصر السعودي
الهلال السعودي
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