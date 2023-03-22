«دبي البحري» و«ساوثبورت لليخوت» يبحثان التعاون المشترك



دبي (الاتحاد)

زار وفد من نادي ساوثبورت لليخوت، بمدينة جولد كوست في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة، وتفعيل برامج التعاون المشترك بين الناديين.

وحرص علي بن ثالث عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي، على الترحيب بالوفد الزائر، والذي سجل زيارتين، الأولى لواجهة دبي هاربور التي تحتضن مقر النادي وإدارة الفيكتوري في جبل علي.

وضم وفد ساوثبورت لليخوت بريت جيمس المدير العام للنادي، ومارك ريديل مدير الواجهة البحرية، حيث جرت خلال الزيارة تبادل وجهات النظر في تفعيل الاتفاقية، وبحث التعاون المشترك، والاطلاع على التجارب الخاصة لكل طرف.

وقدم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي شرحاً وافياً للوفد عن الجهود التي يقوم بها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إدارة وتنظيم وتأسيس السباقات الرياضية، مستعرضاً تجاربه في فعاليات كرنفال القفال السنوي للمسافات الطويلة والمخصص للسفن المحلية 60 قدماً، وبطولات العالم للزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة بمختلف أنواعها.

وتفقد الوفد الأسترالي خلال الزيارة أقسام أدارة فيكتوري، وأبرز أطروحات ورشة الإدارة وأيقونة المؤسسة الجديد زورق «في تي اكس 34»، وزوارق فورمولا1، والتي تم عرضها في الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023، كما تعرف الوفد على الأنشطة والبطولات العالمية والدولية التي يشارك فيها سفراء فريق فيكتوري الذي شارك مؤخراً في جائزة كوبيكو-إندونيسيا للزوارق السريعة -فورمولا1 «الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2023) وحقق المركز الثالث.