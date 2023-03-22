16 فريقاً في بطولة خالد بن طناف



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الجمعة بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، على ملاعب نادي بني ياس بالشامخة، بمشاركة 16 فريقاً، وتقام «النسخة الرابعة» بعدما حققت المنافسات السابقة نجاحات على أعلى مستوى.

وتعد البطولة مصدراً للمواهب ومشاركة لاعبي الخبرة والقدماء في الدوري المحلي، حيث سبق أن شارك في النسخ السابقة لاعبون، أمثال هلال سعيد وفهد مسعود وسبيت خاطر، بالإضافة إلى المواهب الشابة وقتها ومنهم خالد باوزير وعبدالله رمضان ومحمد برغش.

وتقام البطولة في مرافق نادي بني ياس بالشامخة، وسط حضور عدد كبير من جماهير المنطقة، حيث تستمع بالأجواء الرمضانية والفعاليات الأخرى المختلفة التي تم تجهيزها في المنطقة الترفيهية.