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«أبيض الشباب» يفتتح «الدولية الرباعية» أمام المكسيك

«أبيض الشباب» يفتتح «الدولية الرباعية» أمام المكسيك
22 مارس 2023 12:04

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الخميس البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، والتي يُنظمها اتحاد الكرة من 23 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، السعودية، هولندا، المكسيك.
وتُفتتح البطولة بمباراة «أبيض الشباب» أمام المكسيك على ملعب ذياب عوانة بدبي، ويلعب السعودية مع هولندا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان في الساعة التاسعة مساءً.
وأدى «أبيض الشباب» سلسلة من التدريبات اليومية في معسكره الداخلي بدبي، والذي بدأ 13 مارس الجاري، واستقر خلاله الجهاز الفني بقيادة فيصل الطاهري على القائمة النهائية التي يخوض بها البطولة الودية.
وضمت القائمة 28 لاعباً وهم، عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، خميس ناصر، مايد الغيلاني «الوحدة»، فهد جاسم، حمدان الحمادي، مايد الكعبي «الشارقة» أحمد رائد، زيد أسامة «النصر» محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور «الوصل» عيد محمد، عبدالعزيز بشير، حازم محمد، نهيان المعمري، منصور البلوشي «العين» زايد محمد، خليفة حسين، محمد علي، حمد عارف «بني ياس» عبدالله جمال «خورفكان» سعود البلوشي «الإمارات» محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري «شباب الأهلي».

الإمارات
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السعودية
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المكسيك
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