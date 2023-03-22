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الرياضي

سيكسرز إلى «الإقصائية» بهدية كافالييرز

سيكسرز إلى «الإقصائية» بهدية كافالييرز
22 مارس 2023 11:29

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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سجل دونوفان ميتشل 31 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه بروكلين نتس 115-109، ليضمن بالتالي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز رسمياً مركزاً في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وعزز كافالييرز سجله إلى 46-28 في المركز الرابع في المنطقة الشرقية.
بفوزه، ضمن فيلادلفيا «48-23» ثالث المنطقة تأهله إلى «البلاي أوف» رغم غيابه عن المنافسات.
ورغم أن كليفلاند لم يضمن تأهله بعد، وحدها سلسلة نتائج كارثية في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم قد تحرمه من ذلك.
كان دايرون شارب الأفضل في بروكلين مع 20 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف سبينسر دينويدي 19 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات.
في لوس أنجلوس، سقط كليبرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة 101-100، في مباراة خسر فيها المضيف جهود صانع الألعاب بول جورج في الربع الرابع، فيما بدا بسبب إصابة في القدم.
احتاج جورج للمساعدة للخروج من أرض الملعب، بعد التواء كاحله جراء اصطدام مع لو دورت لاعب ثاندر.
في ساكرامنتو، أسقط بوسطن سلتيكس، وصيف الشرقية، مضيفه كينجز ثالث الغربية بنتيجة كبيرة 132-109.

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