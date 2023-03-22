ميداليتان لـ «الشارقة للمرأة» في «الاتحاد للمبارزة»



الشارقة (الاتحاد)



حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ميداليتين في بطولة الاتحاد للمبارزة للشابات والناشئات، لصالة مدرسة أسماء بنت النعمان في دبي.

وفاز فريق شابات النادي بالميدالية الفضية لفعالية «الابيه»، وذلك عن طريق شيخة الزعابي وإيمان السويدي وشمة الحمادي ولمار حسين، والبرونزية في «فلوريه»، عبر نادية جاسم وسمية سمير وعائشة خليفة.

وتقدمت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالشكر إلى لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، على حرصهن العالي من أجل الظفر بالميداليات، ووضع اسم النادي في سجلات الفرق المتوجة بالميداليات المتنوعة، مثنية على دور الجهازين الفني والإداري في وقوف النادي على منصة التتويج.

وأعربت بلقيس الشحي عن قناعتها بأن النتيجة ستكون حافزاً كبيراً لنجمات النادي في البطولات القادمة، مشيرة إلى أهمية برنامج الإعداد في حصد الألقاب في البطولات.