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الرياضي

السعودية تهنئ العين بلقب «شطرنج الرياض»

السعودية تهنئ العين بلقب «شطرنج الرياض»
22 مارس 2023 11:30

 
العين (الاتحاد)

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اعتمد الاتحاد السعودي للشطرنج نتائج بطولة الرياض للأندية، التي أقيمت بالصالات الخضراء، وتُوج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهبية بالمركز الأول والميداليات الذهبية.
وشهدت المنافسات مشاركة قياسية من 28 فريقاً بالسعودية، ضمن برنامج جودة الحياة تحت إشراف وزارة الرياضة.
وهنأ النادي السعودي للشطرنج، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومجلس الإدارة، مثمناً الإنجاز العيناوي الكبير.
من جانبه، أشاد هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالإنجاز غير المسبوق، مثمناً دعم وتوجيهات ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد حرص إدارة النادي على تطوير منظومة العمل الفني والإداري، خلال الفترة المقبلة، من أجل نقلة نوعية، لتعزيز ريادة مدينة العين في الشطرنج والألعاب الذهنية.
وحرص تريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج على استقبال فريق العين، مهنئاً الوسط الشطرنجي، وأسرة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على الإنجاز الكبير، متمنياً لجميع أندية الدولة التفوق والتميز دولياً.

الإمارات
السعودية
نادي العين للشطرنج
الرياض
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