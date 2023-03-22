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الرياضي

425 لاعباً في «تبليسي جراند سلام» للجودو

425 لاعباً في «تبليسي جراند سلام» للجودو
22 مارس 2023 10:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُجرى بعد ظهر غد الخميس بفندق «هواليدي إن» بمدينة تبليسي عاصمة جورجيا، وعبر «تقنية الفيديو» قرعة بطولة «تبليسي جراند سلام» للجودو 2023، التي تنطلق منافساتها الجمعة بمشاركة منتخبنا الأول، ويستضيفها الاتحاد الجورجي بالقاعة الرياضية الأولمبية من 24 إلى 26 مارس الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي، ويبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف دولار.
ويشارك في البطولة حتى الآن 425 لاعباً ولاعبة من 62 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية، هي الإمارات والبحرين ولبنان، وتسعى للاستمرار في سباق التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بحصد المزيد من النقاط، بعد أن بدأ العد التنازلي للدورة.
ويعقب حفل القرعة، اجتماع حكام البطولة والاجتماع الفني العام، بمشاركة مدراء المنتخبات، وفي الساعة الخامسة مساء، تبدأ إجراءات الميزان للفئات الخفيفة من الجنسين التي تخوض منافسات اليوم الأول للبطولة، وذلك بالقاعة الرياضية الأولمبية في تبليسي. ويرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم كلاً من المدرب فيكتور سيكتروف، بجانب اللاعبين تلال شفيلي المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على وصول البعثة إلى جورجيا، عقب المعسكر الخارجي الناجح، استعداداً للتحدي الجديد، بعد المشاركات الإيجابية، خلال بطولات الجودو الكبرى لعام 2023، التي نظمها الاتحاد الدولي للجودو، تطلعاً إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة.
وحث ابن ثعلوب خلال اتصاله بالتميمي على ضرورة المشاركة الإيجابية، خلال تلك البطولة الكبرى التي تضم منتخب اليابان بطل العالم الذي يشارك بلاعب واحد، ومنتخب فرنسا المتطور، بجانب منتخب جورجيا الذي يشارك بعدد 41 لاعباً ولاعبة، ما يعكس تطور الجودو ورياضة الإمارات بشكل عام، استثماراً للدعم الذي يجده القطاع من المسؤولين.

الجودو
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