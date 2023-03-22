سكالوني يحدد موعد اعتزال ميسي!



بوينوس آيرس (أ ف ب)

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، إن القائد ليونيل ميسي مستمر في الدفاع عن ألوان بطل العالم «حتى يقول عكس ذلك».

وقال سكالوني عن صانع ألعابه «35 عاماً»، وخاض 172 مباراة دولية، قبل المباراة الدولية الودية ضد بنما في بوينس آيرس، الأولى منذ الفوز بلقب مونديال قطر: «ميسي سيستمر في المجيء (للدفاع عن ألوان الأرجنتين) حتى يقول غير ذلك، أراه سعيداً داخل الملعب وداخل المنتخب».

وأوضح سكالوني الذي تم تمديد عقده حتى عام 2026، أن هدف مجموعته هو «الاستمرار في اللعب على المستوى نفسه، يمكن أن نفوز، يمكن أن نخسر، لكن يجب أن نكون منتخبا يصعب الفوز، عليه الآن سيكون أصعب من أي وقت مضى، لأن جميع المنتخبات ستريد هزيمتنا».

وحذَّر سكالوني لاعبيه المتوجين باللقب العالمي من محاولة الشعور بالارتياح، مؤكداً أن هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن الملعب هو الذي يتحدث، وأن لا أحد سيتمتع بميزة كونه بطلاً للعالم.

وأضاف: هناك شباب يبرزون، نعتقد أنهم سيكونون قادرين على اللعب على مستوى عالٍ جداً».

وألمح سكالوني إلى المهاجم الواعد لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليخاندرو جارناتشو الذي حرمته الإصابة من التواجد في معسكر الأرجنتين لمباراتيها ضد بنما وكوراساو، غلى جانب لاعب وسط برايتون الإنجليزي فاكوندو بونانوتي ومدافع إلتشي الإسباني المعار إلى روساريو الأرجنتيني لاوتارو بلانكو الثلاثة يبلغون من العمر 18 عاماً.

وستكون المباراتان أمام بنما المتواضعة «الخميس» ثم كوراساو الثلاثاء المقبل، فرصة للمنتخب الأرجنتيني للاحتفال باللقب أمام جماهيره.

وإذا قال سكالوني إنه سعيد لأن اللاعبين يمكن أن يشعروا بهذه الفرحة التي قدموها للناس، فقد حذر أيضاً من أن هناك «عمل يتعين القيام به، ولا يمكننا أن نفعل ما يحلو لنا لأننا أبطال العالم».

وأصر على أن «ارتداء القميص الأرجنتيني لا يسمح لنا بتقديم أي شيء آخر غير الحد الأقصى».

وقال سكالوني رداً على أسئلة الصحايين بخصوص «أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ» بين أبطال العالم في قطر و1978 في الأرجنتين و1986 بقيادة دييجو مارادونا في المكسيك: «هذا هراء. لا يهمني معرفة المنتخب الأفضل، الثلاثة جيدون، الثلاثة أبطال العالم».