الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سكالوني يحدد موعد اعتزال ميسي!

سكالوني يحدد موعد اعتزال ميسي!
22 مارس 2023 09:41

 
بوينوس آيرس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
برشلونة بين «مفاجأة» ميسي و«خليفة‍» نيمار!
رونالدو وميسي.. «المعركة مستمرة»!

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، إن القائد ليونيل ميسي مستمر في الدفاع عن ألوان بطل العالم «حتى يقول عكس ذلك».
وقال سكالوني عن صانع ألعابه «35 عاماً»، وخاض 172 مباراة دولية، قبل المباراة الدولية الودية ضد بنما في بوينس آيرس، الأولى منذ الفوز بلقب مونديال قطر: «ميسي سيستمر في المجيء (للدفاع عن ألوان الأرجنتين) حتى يقول غير ذلك، أراه سعيداً داخل الملعب وداخل المنتخب».
وأوضح سكالوني الذي تم تمديد عقده حتى عام 2026، أن هدف مجموعته هو «الاستمرار في اللعب على المستوى نفسه، يمكن أن نفوز، يمكن أن نخسر، لكن يجب أن نكون منتخبا يصعب الفوز، عليه الآن سيكون أصعب من أي وقت مضى، لأن جميع المنتخبات ستريد هزيمتنا».
وحذَّر سكالوني لاعبيه المتوجين باللقب العالمي من محاولة الشعور بالارتياح، مؤكداً أن هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن الملعب هو الذي يتحدث، وأن لا أحد سيتمتع بميزة كونه بطلاً للعالم.
وأضاف: هناك شباب يبرزون، نعتقد أنهم سيكونون قادرين على اللعب على مستوى عالٍ جداً».
وألمح سكالوني إلى المهاجم الواعد لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليخاندرو جارناتشو الذي حرمته الإصابة من التواجد في معسكر الأرجنتين لمباراتيها ضد بنما وكوراساو، غلى جانب لاعب وسط برايتون الإنجليزي فاكوندو بونانوتي ومدافع إلتشي الإسباني المعار إلى روساريو الأرجنتيني لاوتارو بلانكو الثلاثة يبلغون من العمر 18 عاماً.
وستكون المباراتان أمام بنما المتواضعة «الخميس» ثم كوراساو الثلاثاء المقبل، فرصة للمنتخب الأرجنتيني للاحتفال باللقب أمام جماهيره.
وإذا قال سكالوني إنه سعيد لأن اللاعبين يمكن أن يشعروا بهذه الفرحة التي قدموها للناس، فقد حذر أيضاً من أن هناك «عمل يتعين القيام به، ولا يمكننا أن نفعل ما يحلو لنا لأننا أبطال العالم».
وأصر على أن «ارتداء القميص الأرجنتيني لا يسمح لنا بتقديم أي شيء آخر غير الحد الأقصى».
وقال سكالوني رداً على أسئلة الصحايين بخصوص «أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ» بين أبطال العالم في قطر و1978 في الأرجنتين و1986 بقيادة دييجو مارادونا في المكسيك: «هذا هراء. لا يهمني معرفة المنتخب الأفضل، الثلاثة جيدون، الثلاثة أبطال العالم».

الأرجنتين
ليونيل سكالوني
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©