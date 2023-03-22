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الرياضي

دي بروين «القائد الجديد» لبلجيكا

دي بروين «القائد الجديد» لبلجيكا
22 مارس 2023 09:39

 
توبيز (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أنه مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو اختار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين قائداً جديداً لـ «الشياطين الحمر»، خلفاً لنجم ريال مدريد الإسباني إدين هازارد المعتزل عقب «مونديال 2022» في قطر.
وفضَّل تيديسكو صانع ألعاب مانشستر سيتي على مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي كان مرشحاً أيضاً لحمل الشارة.
وقال دي بروين في تصريح لقناة «آر تي إل»: إنه شرف لي أن يتم تعييني قائداً، وأن أمثل البلاد بهذه الطريقة، عمري 32 عاماً تقريباً، لم أفكر أبدًا في التوقف عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما، ومساعدة الشباب.
وخاض دي بروين 97 مباراة دولية، سجل خلالها 25 هدفاً، مع 46 تمريرة حاسمة، وتعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام البلجيكي بعد كأس العالم في قطر لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.
وعلق دي بروين قائلاً: رغم أنني قدمت كل شيء، ولكني لم أكن جيداً بما يكفي.
وتبدأ بلجيكا التي خرجت من الدور الأول لمونديال قطر، مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 الجمعة برحلة إلى السويد.

بلجيكا
كيفن دي بروين
مانشستر سيتي
إيدين هازارد
روميلو لوكاكو
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