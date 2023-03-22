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الرياضي

رونالدو وميسي.. «المعركة مستمرة»!

رونالدو وميسي.. «المعركة مستمرة»!
22 مارس 2023 09:26

أنور إبراهيم (القاهرة)

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سيطر النجمان الأسطوريان، البرتغالي كريستيانو رونالدو «38عاماً»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «36عاماً» على جزء كبير من سنوات «الألفية الثالثة»، وجمعا وحدهما 12 كرة ذهبية، 7 لـ «البرغوث» و5 لـ «الدون».
وها هما يقتربان الآن من نهاية مشوارهما الحافل بالبطولات والألقاب والأرقام القياسية، بعد سنوات طويلة من التألق والإبداع.
وإذا كان رونالدو يلعب حالياً في الدوري السعودي لفريق النصر، بينما لا يزال ميسي لاعباً في باريس سان جيرمان، وينتهي عقده في الصيف المقبل، بعد أن ترك الاثنان ملعبها الأهم في إسبانيا، عندما كان الأول في ريال مدريد، والثاني في برشلونة، فإن هناك «ملعباً آخر» يتنافسان فيه بقوة، وهو شبكات التواصل الاجتماعي، وفي هذا الملعب نجح رونالدو في التفوق على ميسي، ورفع عدد متابعيه خلال هذا الشهر الأخير فقط بمقدار 15 مليوناً، بينما فقد ميسي أكثر من 500 ألف متابع في الفترة نفسها.
ولما كان الكثيرون يعتبرون أن النجمين من أفضل اللاعبين على مر العصور، إن لم يكونا الأفضل على الإطلاق، فإن أي أنباء تتعلق بهما، سواء دخل الملعب أو خارجه، تنتشر مثل «النار في الهشيم»، ولم لا ؟، ووصل عدد متابعي رونالدو على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن إلى 564 مليوناً، في مقابل 444 مليوناً لميسي.
ووقع رونالدو في يناير الماضي عقداً مدته عامين ونصف العام مع النصر مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ما جعله صاحب أكبر راتب في تاريخ كرة القدم، أما ميسي يقترب من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويتابع برشلونة ناديه السابق موقفه باهتمام لمعرفة وضعه النهائي، قبل أن يدخل في مفاوضات جادة معه، من أجل العودة إلى بيته «الكتالوني»، بينما يتابعه أيضاً إنتر ميامي الأميركي الذي يشارك النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام في ملكيته، في حين أفادت تقارير أخرى بأن ميسي قد ينضم إلى رونالدو في السعودية، إذ جهز له الهلال عرضاً مغرياً للانتقال إلى صفوفه، ويتردد أنه يصل إلى 600 مليون يورو على عامين، وإن كان خورخي والد ميسي نفى ذلك في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية، ووصف هذه الأنباء بأنها «كاذبة».
رونالدو سجل منذ وصوله للنصر في الشتاء الماضي 9 أهداف، وصنع هدفين في 10 مباريات، بينما سجل ميسي من بداية الموسم حتى الآن 18 هدفاً، وصنع 17 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان، في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

 

كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
النصر السعودي
الهلال السعودي
باريس سان جيرمان
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