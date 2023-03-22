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«إبرا» يرد: متى يتوقف «السلطان»؟

«إبرا» يرد: متى يتوقف «السلطان»؟
22 مارس 2023 09:01

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


متى يتوقف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن اللعب؟!، سؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن خضع لجراحة في ركبته حرمته من اللعب مع فريقه الإيطالي منذ أواخر الموسم الماضي، وكان رد إبراهيموفيتش الملقب بـ «السلطان» على السؤال في الملعب، حيث سجل هدفاً في أول مباراة يلعبها هذا الموسم لفريقه أمام أودنيزي، ليصبح بذلك أكبر الهدافين سناً في تاريخ الدوري الإيطالي «الكالشيو». والأكثر من ذلك إن «إبرا» الذي يكمل هذا العام 42 عاماً، عاد مؤخراً إلى منتخب بلاده للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث يواجه «أحفاد الفايكنج»، منتخبي بلجيكا وأذربيدجان في التصفيات المؤهلة إلى «يورو2024».
وتحدث إبراهيموفيتش، الذي لعب 121مباراة دولية، سجل خلالها 62 هدفاً، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: في مثل سني، لا يمكن للمرء أن يفكر في المستقبل، وإنما ينحصر تفكيره في الحاضر، وإن كنت أنا أمثل الماضي والحاضر والمستقبل «قالها بجدية شديدة».
ويضع «إبرا» نصب عينيه بطولة «يورو 2024» باعتبارها آخر بطولة دولية من الممكن أن يخوضها. 

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وقال: بعد أن وقع الاختيار على شخصي للعودة إلى المنتخب مجدداً، وطالما إنني أشعر بأنني في حالة جيدة، أبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة المنتخب والوطن.
وإذا اكمل إبراهيموفيتش «رقصته الأخيرة» في «اليورو»، سيكون عمره وقتها 42 عاماً و8 شهور، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية «اليورو»، متجاوزاً بذلك حارس المرمى المجري جابور كيرالي الذي كان عمره 40 عاماً في «يورو 2016».
زلاتان إبراهيموفيتش المولود في 3أكتوبر 1981، خاض مسيرة احترافية حافلة بدأها بنادي مالمو بمسقط رأسه «1999-2001»، ومنه إلى أياكس أمستردام الهولندي إلى 2004، وبعدها شد الرحال إلى إيطاليا، حيث لعب لليوفنتوس «2004-2006» وإنتر ميلان «2006-2009»، وغادر بعدها إلى إسبانيا ولعب لبرشلونة من 2009 إلى 2011، أعير خلالها إلى الميلان، ثم انتقل إليه بصفة نهائية موسم «2011-2012».
وفي 2012 انتقل إلى باريس سان جيرمان حتى 2016، ثم الدوري الإنجليزي عن طريق مانشستر يونايتد «2016-2018» ومنه إلى لوس أنجلوس جلاكسي «2018-2019»، ليعود بعدها إلى ميلان عام 2020 وحتى الآن.

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زلاتان إبراهيموفيتش
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