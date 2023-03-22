نافراتيلوفا تتخلص من «كابوس السرطان»

لوس أنجلوس (د ب أ)



أعلنت أسطورة التنس الأميركية مارتينا نافراتيلوفا تعافيها تماماً من مرض السرطان بعد شهرين من إعلان إصابتها بنوعين غير مرتبطين من السرطان.

ووصفت المصنفة الأولى على العالم سابقاً، تجربتها في مقابلة سيتم بثها لاحقاً مع بيرس مورجان على محطة «توك تي في» البريطانية.

وقالت نافراتيلوفا في المقابلة: عندما عرفت أني مصابة بنوع آخر من السرطان، بدأت أبكي على المنضدة، وكنت أشعر بآلم شديد لمدة ثلاثة أيام، أفكر في أنني ربما لن أرى عيد الميلاد «الكريسماس» المقبل.

وأوضحت أنها بدأت تعد قائمة بكل الأشياء التي ترغب في القيام بها خلال الفترة المتبقية من حياتها.

وأشارت مازحة: قد يبدو هذا سطحياً حقاً، لكنني كنت كما لو أسأل نفسي، حسناً، ما هي السيارة التي أريد حقاً قيادتها إذا كنت سأعيش لمدة عام؟.

وبعد تشخيص إصابتها بالسرطان قررت نافراتيلوفا وزوجتها جوليا ليميجوفا، تأجيل مخطط تبني طفل.