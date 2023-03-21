كأس دبي العالمي للخيول يدشن نسخته الـ27 السبت

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق السبت المقبل النسخة 27 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل الذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيس على خريطة رياضات الخيل العالمية، بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار «ميدان» الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

ومن المتوقع، أن يحظى الشوط الرئيسي للكأس، بجوائزه التي تبلغ 12 مليون دولار، وبمشاركة أفضل الخيول في العالم، باهتمام إعلامي عالمي كبير ومتابعة جماهيرية ضخمة في مضمار «ميدان» التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالمياً على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، حيث يقام الحدث العالمي لأول مرة في تاريخه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «كأس دبي العالمي أصبح أحد أهم الأحداث التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ومركز رئيسي عالمي لصناعة الخيل ورياضات الفروسية، ويسلط الضوء على تميزها في هذا المجال، كما برز كعلامة مهمة على الأجندة السنوية لأهم الأحداث والفعاليات التي تستقطب عشاق سباقات الخيول في دبي وأنحاء العالم كافة، وذلك بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس حدث عالمي يعبر عن أصالة رياضة الخيول».

وأضاف: «نرحب بجميع الحضور في النسخة 27 من كأس دبي العالمي الذي حقق نجاحاً فائقاً منذ انطلاقته في العام 1996، والأجواء بالتأكيد ستكون مثيرة للغاية نظراً لأن نوعية الخيول والمدربين والملاك والفرسان المشاركين في هذه النسخة هم الأفضل مقارنة بالنسخ السابقة. ونتطلع لأمسية متميزة من السباقات، وأود أن أشكر شركاءنا الرعاة لدعمهم، وكذلك فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل الذين بذلوا جهوداً كبيرة للتحضير لهذا الحدث العالمي الذي يتابعه الملايين من عشاق رياضات الخيل وسباقات الفروسية حول العالم عبر شاشات الفضائيات العالمية، نظراً لاستقطابه خيرة الجياد، وصفوة الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم». وتختتم الأمسية التي تضم تسعة أشواط، بسباق الفئة الأولى كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، والذي تشارك فيه مجموعة قوية من نخبة الخيول من بينها حامل اللقب كنتري جرامر، الذي يهدف لأن يكون ثاني جواد يفوز في نسختين من كأس دبي العالمي، وينضم إليه الفائز بكأس السعودية وبسباق دبي تيرف بانثالاسا أحد ثمانية خيول يابانية تشارك بالسباق، ويشارك أيضاً الجيرز بتدريب سايمون وإد كريسفورد، وخريج كرنفال كأس دبي العالمي.



منافسة «فيرست كلاس»

تفتتح الأمسية بسباق الفئة الأولى، دبي كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة (فئة1) (برعاية إعمار)، حيث ستكون هناك منافسة مثيرة متوقعة بين الفائزين بالنسختين الأخيرتين دريان وفيرست كلاس.

وإضافة إلى سباقات الخيول المثيرة، ستكون هناك الكثير من المسابقات الممتعة بين الحضور، حيث يمكن للضيوف والجمهور الفوز بالجوائز، مثل مسابقة ستايل ستيكس، وجائزة وجوه في السباقات، ومسابقات الترشيحات.

وأقامت اللجنة المنظمة أمس الأول قرعة أربعة أشواط التي تمت أمس بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي أشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

تتقدم خيول الإمارات لمالكيها بـ 13 انتصاراً، والخيول الأميركية بـ 8 انتصارات، بالإضافة إلى فوز البرازيل واليابان وأستراليا والسعودية مرة لكل منهما، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر: سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، انفاسور 2007، مونتروسو 2012، افريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019، ميستيك جايد 2021. وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز ان ماي 2005، كيرلين 2008، ويل ارمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2006. فيما فض الاشتباك الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو 2010، والياباني فيكتوري بيزا 2011، والأسترالي انيمال كنجدوم، والسعودي اروجيت 2017، والسعودي «كنتري جرامر».