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الرياضي

«الأبيض» يواجه «العنابي» في افتتاح «ودية» المنتخبات الأولمبية

«الأبيض» يواجه «العنابي» في افتتاح «ودية» المنتخبات الأولمبية
22 مارس 2023 01:40

معتصم عبدالله (دبي)

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10 منتخبات أولمبية في النسخة السادسة للبطولة الدولية

يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي نظيره القطري في الحادية عشرة مساء اليوم، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في افتتاح منافسات النسخة السادسة من البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها الدوحة حتى 29 مارس الحالي، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي المقبل «أيام الفيفا». وتشارك 10 منتخبات في البطولة الودية الدولية التي تنظمها شركة «IAST SPORTS»، وتشمل قطر «المستضيف»، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، قيرغيزتسان، العراق، السعودية، عمان، والكويت. وتعد المشاركة في البطولة محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الأولمبية تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.ويشهد اليوم الأول للبطولة بجانب مباراة «الأبيض» و«العنابي»، مواجهة السعودية وتايلاند والكويت وقيرغيزستان على استاد حمد بن خليفة، ويستضيف استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة مباراتي عمان وكوريا الجنوبية، تليها مُباراة العراق وفيتنام.
ويواجه «الأبيض الأولمبي» في الجولة الثانية للبطولة الودية الدولية نظيره منتخب فيتنام السبت المقبل على استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، تعقبها المباراة الثالثة في 28 مارس ضمن تحديد المراكز.
وضمت قائمة الأبيض الأولمبي اللاعبين، تحت قيادة الإسباني دينيس دا سيلفا 25 لاعباً، وهم: راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله (الجزيرة)، عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات)، عيسى خلفان (العين)، علي عبدالعزيز (النصر)، عبدالله أحمد (الوحدة)، محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي)، خميس المنصوري (بني ياس)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، حمد المقبالي (الفجيرة)، وليد المحرزي، محمد عبدالرحمن المازمي، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، عتيق عصام (الوصل) خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس (الشارقة).

المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
الدوحة
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