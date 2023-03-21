منتخب الشاطئية يبحث عن التفوق في «الآسيوية»

باتايا (وام)

يطمح المنتخب الوطني للكرة الشاطئية لمواصلة التقدم في المنافسة القارية، عندما يلتقي نظيره التايلاندي «المضيف»، اليوم على ملعب جومتين لآرينا في باتايا، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند. ويتطلع المنتخب الوطني إلى مواصلة مشواره بنجاح في البطولة، لكنه سيواجه منافساً يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، حيث يأمل المنتخب التايلاندي في استثمار ذلك من أجل تحقيق الفوز في اللقاء. وأكد فيكتور فاسكيز المدير الفني لمنتخب الإمارات جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المضيف، مشيراً إلى أن حضور الجماهير التايلاندية لن يكون عائقاً أمام استمرار مشوار منتخبنا في البطولة. وكان منتخب تايلاند تصدر ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر أمام السعودية 2-3 قبل أن يفوز على أفغانستان 5-4 وعلى البحرين 2-0. وفي المقابل حصل منتخبنا على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما فاز على أوزبكستان 4-0 ، وعلى ماليزيا 5-3 وخسر أمام إيران 2-7. يشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في هذه البطولة يتأهلان من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات، لينضما إلى منتخب الإمارات المضيف.