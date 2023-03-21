كأس منصور بن زايد تنطلق «الأحد» بمشاركة 12 فريقاً

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق الأحد المقبل، النسخة العاشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي مساء الاثنين المقبل.

تقام البطولة على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، ويشارك في المنافسات 12 فريقاً.

وكشفت اللجنة المنظمة، تفاصيل البطولة التي ينظمها ديوان الرئاسة، في مؤتمر صحفي، عقد أمس الثلاثاء، في فندق قصر الإمارات، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي من اللجنة الفنية للبطولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، على أن يصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائي، ويتم اختيار الفريق الرابع من خلال ملحق يقام بين الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وأسفرت نتائج القرعة التي تم سحبها خلال المؤتمر الصحفي عن وجود بطل النسخة الأخيرة فريق مدارس الإمارات الوطنية على رأس المجموعة الأولى، بجانب وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب شؤون المجالس، في حين ضمت المجموعة الثانية كلاً من مكتب الأمين العام ونادي سيتي جولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب الشؤون القانونية، أما المجموعة الثالثة فقد ضمت فرق مكتب البعثات الدراسة ودائرة القضاة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل.

من جهته، قال خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، خلال المؤتمر الصحفي: »نتطلع عبر تنظيم البطولة إلى مواصلة النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، لاسيما وأن النسخة العاشرة تشهد زيادة في عدد الفرق وفعاليات جماهيرية بما يساهم في توفير أجواء رياضية واجتماعية في الشهر الفضيل، لتحفيز وتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع».

وأضاف: «سيقام الافتتاح الرسمي، الاثنين المقبل، على أن تنطلق أولى المباريات قبلها بـ24 ساعة، علماً بأن البطولة تجد رعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي، مستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً، وبالتعاون مع رابطة المحترفين واتحاد الكرة».

واستحدثت اللجنة المنظمة في النسخة العاشرة، منصة ومنطقة خاصة للمشجعين «فان زون»، وهي من الإضافات الجديدة للجماهير، حيث ستشهد فعاليات مصاحبة طيلة أيام البطولة في محيط الملعب، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير وعائلات المشاركين والموظفين والحضور، وذلك بدعم من رابطة دوري المحترفين.

الخلاصي يشرح نظام البطولة

بشأن نظام البطولة، أوضح ماجد الخلاصي، عضو اللجنة المنظمة: تم تقسيم الفرق الـ 12 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق تم توزيعها خلال القرعة، على أن تقام المباريات بنظام المجموعات، دوري من دور واحد. ولفت الخلاصي إلى أن الفرق الحاصلة على المركز الأول من كل مجموعة تتأهل مباشرة إلى الدور الثاني، على أن تقام 3 مباريات ملحق بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث، من أجل تحديد المتأهل إلى نصف النهائي مع المتصدرين لمجموعاتهم.

بينما تقام مباريات المربع الذهبي والنهائي بطريقة خروج المغلوب، وفي حال انتهاء أي مباراة من المباريات التي تقام بطريقة خروج المغلوب بالتعادل، سيلعب الفريقان وقت إضافي مدته 10 دقائق مقسمة على شوطين متساويين مدة كل شوط 5 دقائق، وفي حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق الفائز. وتوجه الخلاصي بالشكر إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، التي تدعم البطولة عبر إدارة المباريات من قبل نخبة من الحكام الدوليين.

عيسى المهيري: سعداء بالاستضافة

عبر عيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، عن سعادته بالاستمرار في رعاية البطولة، مجدداً فخره بمواصلة استضافة منافسات البطولة على ملاعب فندق قصر الإمارات. وواصل: «نتشرف برعاية النسخة العاشرة كون أن كأس منصور بن زايد لكرة القدم من البطولات المهمة، ونتمنى التوفيق للجميع، ونحن سعداء باستضافة النسخة العاشرة للبطولة التي شهدت زيادة في عدد الفرق هذا العام».

ناصر الظاهري: مسؤولية مجتمعية

أكد ناصر خميس الظاهري، من طيران رويال جت، فخر «رويال جت» بأن تكون جزءاً من نجاحات البطولة. وقال: «نسعى دوماً إلى تعزيز التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع في الجوانب كافة». وأردف: «من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية، فإننا نولي أهمية كبرى في دعم الفعاليات، ونهدف عبر رعايتنا للبطولة إلى تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي، ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية الرياضة، مدفوعين بالتزامنا المطلق بمسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية، وترجمة رؤيتنا ورسالتنا في هذا الجانب».

جوائز قيمة

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز قيمة للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى تخصيص جائزة لأفضل إداري وأفضل لاعب، والهداف، وأفضل حارس مرمى بالبطولة.