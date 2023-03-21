كين في «مفترق الطرق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن إدارة توتنهام الإنجليزي حرمت النجم هاري كين هداف الفريق من الرحيل في 2021، إلا أنه رفض من جانبه تمديد عقده وقتها، وها هو يتأهب لدخول السنة الأخيرة من عقده الذي ينتهي في يونيو 2024، وإن كان رحيله في الصيف القادم يثير جدلاً كبيراً في الصحافة الإنجليزية.

وهناك من يقول إنه يتعين عليه أن يشد الرحال إلى نادٍ آخر يحصل فيه على لقب كبير يستحقه، تتويجاً لمسيرته الحافلة بالتألق والأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده، بينما آخرون يتحدثون عن ضرورة مواصلته المهمة التي بدأها في توتنهام لعل وعيسى ينجح في تحقيق بطولة كبيرة، كان قريباً منها على أية حال عندما وصل مع فريقه إلى نهائي دوري الأبطال، وخرج على يد ليفربول في 2019.

وفي الوقت نفسه يرى الكثير من الخبراء إن الهداف التاريخي للسبيرز أصبح في «مفترق طرق»، حيث أصبح من حقه أن يبدأ التفاوض مع أي نادٍ آخر إعتباراً من ينايرالمقبل.

وكان كين يرغب بشدة قبل عامين في أن ينتقل إلى مانشسترسيتي، ولكن دانييل ليفي رئيس توتنهام منعه من الرحيل، وبات السؤال المطروح حالياً هو، هل يوافق رئيس النادي على «الإفراج» عن كين هذه المرة؟

الإجابة جاءت على لسان صحيفة «التايمز» التي قالت: ليس بالضرورة أن يحدث ذلك، وأضافت إن النادي لاينوي «الانفصال» عن هذا المهاجم، وإذا حدث ذلك فإنه لن يفكر في بدء أية مفاوضات مع أطراف أخرى إلا انطلاقاً من مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 114 مليون يورو) وليس أقل من ذلك، وهو مبلغ أكبر من الذي اقترحه «السيتي» عام 2021 للحصول على خدمات كين.

ومن جانبها، ذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» إن سوق الانتقالات الصيفية القادمة هى آخر فرصة لدانييل ليفي إذا كان يرغب في الحصول على مبلغ كبير من بيع كين، أما إذا انتظر لما بعد ذلك، فسيكون من الصعب عليه الحصول على الرقم الذي يريده.

وذكرت مصادرصحفية إنجليزية إن بعض المقربين من اللاعب سربوا نبأً مفاده إن كين منفتح على بدء مفاوضات تمديد عقده مع ناديه، ما قد يجعل الأسابيع القادمة حاسمة فيما يتعلق بهذا الملف الذي لاتزال نهايته ونتيجته النهائية غير مؤكدة.

يذكرأن هاري كين المولود في 28 يوليو 1993، بدأ مسيرته الاحترافية في 2009 مع توتنهام، واستمر حتى الآن، ولكن تخللتها إعارات مختلفة لأندية لايتون أورينت «2011» وميلوول «2012» ونورويتش سيتي «12/2013» وليستر سيتي «2013»، ولعب كين لكل منتخبات الشباب تحت 17 و19 و20 و21سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015، حيث سجل 53 هدفاً في 80 مباراة.