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الرياضي

القدم والطائرة تدشنان «رمضانية مليحة»

القدم والطائرة تدشنان «رمضانية مليحة»
22 مارس 2023 01:40

الشارقة (الاتحاد)

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أكمل نادي مليحة تحضيرات الدورة الرمضانية التي تتضمن النسخة الأولى لمسابقات كرة القدم والطائرة للمؤسسات في المنطقة الوسطى والنسخة الرابعة لبطولة الشطرنج الرمضانية الدولية واليوم النسائي والمسابقة الثقافية للشعبيات ومسابقة القران الكريم التي ستكون خاصة بمنتسبي النادي فقط إلى جانب مسابقة ساعة قبل الإفطار التي ستكون في حديقة مليحة.
ورحب محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفرق المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية الرمضانية بنادي مليحة، وقال:«سعداء أن يكون النادي ملتقى لجميع أبناء المنطقة الوسطى بمختلف المؤسسات في الشهر الفضيل، من خلال مشاركة فرق المؤسسات بالمنطقة الوسطى بمختلف مدنها وشعبياتها في كل من الذيد والبطائح والمدام ومليحة».
وتم اعتماد فرق بطولة كرة القدم وتضم بلدية مليحة وبلدية الذيد وبلدية البطائح وبلدية المدام، وتشارك قناة الوسطى في الذيد بفريقين (أ وب) والدفاع المدني في المنطقة الوسطى وفريق ناشئة مليحة وفريق مدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي وفريق التخطيط والمساحة في المنطقة الوسطى، وتحظى بطولة الشطرنج الدولية بإقبال كبير ومشاركة من أساتذة دوليين أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مليحة: «الكرة الطائرة وكرة القدم للمؤسسات تدشنان البداية، حيث يلتقي في افتتاح الطائرة قناة الوسطى مع بلدية المدام، وفي القدم بلدية مليحة مع مدرسة مليحة، ومن ثم تتوالى بقية الأنشطة والألعاب تباعاً خلال الشهر الفضيل، ونتوقع مشاركة أكثر من 600 رياضي في الدورة».

نادي مليحة
مليحة
الشطرنج
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