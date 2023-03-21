50 لاعباً من نادي الذيد يترقون في «أحزمة الكاراتيه»

الذيد (الاتحاد)

نظم نادي الذيد احتفالية للاعبي الكاراتيه، بمناسبة اجتياز 50 لاعباً من الفريق اختبار الحزام المخصص لهم، بعد أن أتموا الحركات الأساسية والكاتا المخصصة لكل حزام، ويترقون للحزام الأعلى، ومن هؤلاء اللاعبين 40 لاعباً من المواطنين المنضمين إلى تدريبات الفريق حديثاً، تحت إشراف مدرب الفريق أحمد حمود خلف.

حضر اختبار الحزام سالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد، ومدرب الفريق أحمد حمود خلف «حزام أسود 4 دان»، والدكتور زكي يحيى عبدالله سكرتير نادي الذيد، وتم تكريم اللاعبين في بوجود أولياء أمور اللاعبين. من جانبه، أشاد سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، بهذا الإنجاز الذي حققه فريق النادي للمواطنين في بطولة الدولة، وتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة، مثمناً الدور الذي يقوم به المدرب من تأسيس للاعبين وتعليمهم القواعد الصحيحة للعبة، موضحاً أن الاستراتيجية المتبعة من المدرب والإدارة بالتخطيط والعمل المستمر، هي سبيل هؤلاء اللاعبين للوصول إلى المنتخب. وهنأ سالم سيف الجاري، المدير التنفيذي للنادي، اللاعبين على المجهود والمستوى المتميز الذي يقدمونه، موضحاً أن هذا ناتج عن التخطيط والعمل المثمر، شاكراً أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم وحثهم على مواصلة التدريب للوصول إلى المستويات العالية.