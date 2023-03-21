الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

50 لاعباً من نادي الذيد يترقون في «أحزمة الكاراتيه»

50 لاعباً من نادي الذيد يترقون في «أحزمة الكاراتيه»
22 مارس 2023 01:40

الذيد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فوز مصفوت والذيد في «دوري الأولى»
تركيب 123 عمود إنارة في شعبية الحصن وبحيرة الذيد

نظم نادي الذيد احتفالية للاعبي الكاراتيه، بمناسبة اجتياز 50 لاعباً من الفريق اختبار الحزام المخصص لهم، بعد أن أتموا الحركات الأساسية والكاتا المخصصة لكل حزام، ويترقون للحزام الأعلى، ومن هؤلاء اللاعبين 40 لاعباً من المواطنين المنضمين إلى تدريبات الفريق حديثاً، تحت إشراف مدرب الفريق أحمد حمود خلف.
حضر اختبار الحزام سالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد، ومدرب الفريق أحمد حمود خلف «حزام أسود 4 دان»، والدكتور زكي يحيى عبدالله سكرتير نادي الذيد، وتم تكريم اللاعبين في بوجود أولياء أمور اللاعبين. من جانبه، أشاد سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، بهذا الإنجاز الذي حققه فريق النادي للمواطنين في بطولة الدولة، وتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة، مثمناً الدور الذي يقوم به المدرب من تأسيس للاعبين وتعليمهم القواعد الصحيحة للعبة، موضحاً أن الاستراتيجية المتبعة من المدرب والإدارة بالتخطيط والعمل المستمر، هي سبيل هؤلاء اللاعبين للوصول إلى المنتخب. وهنأ سالم سيف الجاري، المدير التنفيذي للنادي، اللاعبين على المجهود والمستوى المتميز الذي يقدمونه، موضحاً أن هذا ناتج عن التخطيط والعمل المثمر، شاكراً أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم وحثهم على مواصلة التدريب للوصول إلى المستويات العالية.

نادي الذيد
الذيد
الكاراتيه
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©