«الأبيض» يستدعي «عامر» لإكمال قائمة معسكر أبوظبي

معتز الشامي (دبي)

استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اللاعب أحمد عامر هداف فريق اتحاد كلباء، لاستكمال نقص الصفوف، لينضم إلى قائمة المنتخب في معسكر أبوظبي المقام حالياً، لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام طاجيكستان مساء السبت المقبل، والثانية أمام تايلاند يوم 28 الجاري. واستبعد المدرب الأرجنتيني أروابارينا، اللاعب أحمد جميل مدافع شباب الأهلي، بداعي الإصابة، لينضم إلى قائمة المصابين الذين خرجوا من المعسكر لاحتياجهم وقتاً أطول في العلاج، مثل علي صالح، علي مبخوت، وليد عباس، حسين مهدي، يحيى الغساني، بندر الأحبابي، شاهين عبد الرحمن، خالد الظنحاني.

وقلص جهاز المنتخب قائمة الأبيض إلى 21 لاعباً، بعدما ضربت لعنة الإصابات اللاعبين الدوليين الذين تم استدعاؤهم للتجمع.

وتضم القائمة الآن كلاً من: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني للمرمى، وخليفة الحمادي، عبدالسلام محمد، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بلال يوسف، عبد الله حمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد عبدالباسط، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، كايو كانيدو، سلطان عادل، بالإضافة للخماسي الذي تم استدعاءه أول من أمس، وهم عبدالعزيز هيكل، عبدالله الكربي، ويوسف المهيري وخالد الهاشمي، وأحمد عامر.

ويعد استدعاء أحمد عامر استجابة لضغوط الجماهير، خاصة أن الجهاز الفني، كان يبحث عن بديل لخط الهجوم في ظل استبعاد مبخوت بداعي الإصابة، بينما يعد عامر هو ثاني هداف مواطن في الدوري بعد مبخوت، بعدما سجل 9 أهداف في الدوري خلال 19 مباراة شارك فيها.

ويسعى جهاز المنتخب لزيادة التجانس والانسجام بين خطوط لعب المنتخب، خاصة في ظل تمسك رودولفو أروابارينا بضرورة علاج حالة العقم الهجومي، التي أصابت المنتخب، لاسيما في كأس الخليج الأخيرة بالبصرة التي شهدت أداء باهتاً من «الأبيض»، ووداعاً من الدور الأول للبطولة.

ويحتاج المنتخب لزيادة الفاعلية الهجومية والبحث عن بدائل خاصة في ظل إصابة مبخوت، وضرورة تجهيز البديل الذي يمكن استغلاله ككارت إضافي على الدكة، ونفس الأمر فيما يخص علاج الثغرات الدفاعية التي وقع فيها المنتخب خلال الوديات السابقة، والتي كلفته استقبال أهداف سهلة.

ويواصل المنتخب تدريباته يومياً على ملعب نادي أبوظبي للكريكيت، بينما سيخوض وديتين، الأولى أمام طاجيكستان والثانية أمام تايلاند على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.