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الرياضي

30 يوماً بلا انتصار في «كتيبة النمور»!

30 يوماً بلا انتصار في «كتيبة النمور»!
22 مارس 2023 01:40

فيصل النقبي (كلباء)

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مر شهر كامل، منذ آخر فوز لاتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، وكان ذلك على حساب الظفرة بهدفين في العاشر من فبراير، ومنذ ذلك الوقت خاض الفريق 4 لقاءات من دون تحقيق الفوز، وكانت حصيلتها خسارتين وتعادلين.
خسر «النمور» أمام العين بالجولة 17 بنتيجة 2-3، وفي الجولة 18 خسر أمام شباب الأهلي 1-2، وفي الجولة 19 تعادل مع دبا 2-2، وفي الجولة الأخيرة تعادل مع الوصل 1-1. وتأتي هذه النتائج رغم الموسم الإيجابي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي وبلوغه النقطة 26، حيث حقق الفريق 7 حالات فوز، مقابل 8 خسائر وهذا ما يحدث للمرة الأولى منذ مواسم طويلة، فأرقام الفوز والخسارة متقاربة، وحقق الفريق 5 تعادلات منها 4 مرات خارج ملعبه.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
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