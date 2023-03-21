30 يوماً بلا انتصار في «كتيبة النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)

مر شهر كامل، منذ آخر فوز لاتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، وكان ذلك على حساب الظفرة بهدفين في العاشر من فبراير، ومنذ ذلك الوقت خاض الفريق 4 لقاءات من دون تحقيق الفوز، وكانت حصيلتها خسارتين وتعادلين.

خسر «النمور» أمام العين بالجولة 17 بنتيجة 2-3، وفي الجولة 18 خسر أمام شباب الأهلي 1-2، وفي الجولة 19 تعادل مع دبا 2-2، وفي الجولة الأخيرة تعادل مع الوصل 1-1. وتأتي هذه النتائج رغم الموسم الإيجابي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي وبلوغه النقطة 26، حيث حقق الفريق 7 حالات فوز، مقابل 8 خسائر وهذا ما يحدث للمرة الأولى منذ مواسم طويلة، فأرقام الفوز والخسارة متقاربة، وحقق الفريق 5 تعادلات منها 4 مرات خارج ملعبه.