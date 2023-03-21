«الأساطير» تدخل مرحلة «تحديد المصير‍»!

عمرو عبيد (القاهرة)

مع بداية فترة التوقف الدولية المعتادة، انشغلت أغلب مواقع الصحف الأوروبية الكبرى بالحديث عن مصير بعض النجوم الكبار و«الأساطير»، مثل الأرجنتيني ليو ميسي، حيث تصدر «البرغوث» الموقع الإلكتروني لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، بالحديث عن دراسة برشلونة جميع الحلول المتاحة من أجل إقناع ليو بالعودة إلى «كتالونيا»، وأكدت «موندو» أن الأمر رُبما لا يكون مطروحاً في اللحظة الحالية فوق طاولة «البارسا»، لكنه سيظهر قريباً جداً خلال أسابيع حسب رأيها، في ظل رغبة الرئيس لابورتا لتصحيح «الخطأ القديم» وإرضاء ميسي الذي طُعن بشعور «الخيانة» التي تعرض لها في رأيه!

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديم عرض تنافسي لـ«البرغوث» من جانب برشلونة سيكون صعباً جداً، في مواجهة باريس سان جيرمان وبعض الأندية الإنجليزية وكذلك العروض العربية والأميركية، ولهذا تعتقد ديبورتيفو حسب قربها من إدارة «البارسا» إلى أن الفكرة المطروحة تتعلق بالجانب «الإنساني والشخصي» أكثر من «المادي»، إذ أن سقف الرواتب بات واقعاً حتمياً فُرض على النادي ولا مفر، ولهذا فإن رغبة أسرة ميسي في العودة إلى بيتهم القديم في «كتالونيا» قد تكون حاسمة.

وكذلك العلاقة الرائعة التي تربط ليو والمدرب تشافي، الذي يثق في عودة زميله السابق، وألمحت إلى وجود «حل مالي سحري» إذا تم الاتفاق على منح «الساحر» نسبة من أرباح بطولات الفريق التي ستتحقق بوجوده، بجانب وضع رؤية خاصة لإقامة مباراة اعتزاله ومنحه نسبة لائقة من قيمة التذاكر والترويج وحقوق البث، وكذلك حصوله على نسبة أخرى من الرعاة المتوقع جذبهم إلى برشلونة حال عودة ميسي!

الطريف أن «موندو» الكتالونية اهتمت كثيراً بالحديث عن بنزيمة «الملكي»، الذي صار أسطورة واقعية مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ونشرت تقريراً حول تصريحات رئيس نادي ليون الفرنسي التي أعلن فيها تحمل أي مخاطرة مالية من أجل حلم عودة كريم إلى صفوف «الأسود»، حتى لو كان الأمل ضئيلاً في تحقيق ذلك، خاصة مع تجديد عقد المهاجم الفرنسي داخل «قلعة الريال» والتمسك به بكل قوة، لاسيما في ظل عدم امتلاك «الميرنجي» بديل قوي له حتى الآن.

وقال رئيس ليون، جان ميشيل أولاس، إن الأمر يبدو «معقداً» إلى حد كبير لكنه قد يُراهن على ارتباط بنزيمة بمدينته القديمة ورغبته الأكيدة في العودة إليها في أحد الأيام، وأشار إلى أن البعض انتقد أداء كريم خلال «الكلاسيكو» الأخير لكنه يرى العكس، إذ لا يزال بنزيمة يملك الكثير ليقدمه في عالم كرة القدم، ولهذا لن يتوقف عن الحلم بإمكانية إقناعه بالعودة!

«توتوسبورت» الإيطالية وضعت «سيناريو خاص» حول خروج المدرب «الأسطوري» كارلو أنشيلوتي من قلعة «الملكي»، حيث ربطته بتدريب منتخب البرازيل في المستقبل القريب، لرغبته في خوض مغامرة جديدة حسب تقريرها.

ونقلت عن بعض الصحف الإسبانية القول بأن «الريال» جاهز لمثل هذه الخطوة واضعاً قائمة بديلة للمدرب الإيطالي، بينها ابن مدريد البار، راؤول، وكذلك الألماني توخيل والأرجنتيني بوكيتينو، ويبقى اسم الأسطوري زين الدين زيدان حاضراً دائماً، في ظل عدم ارتباطه بتدريب أي فريق حتى الآن، وإذا كانت الصحف الإيطالية تؤكد رحيل كونتي عن تشيلسي في الصيف المقبل واحتمال عودته للتدريب في «الكالشيو»، فإن التقارير الإسبانية ربطت إدين هازارد بالانتقال إلى أحد الفرق العربية، وحددت اسم الاتحاد السعودي.