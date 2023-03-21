«الانضباط» تعاقب الوصل وتشطب مدرب أشبال حتا

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد النظر في تقرير مراقب مباراة اتحاد كلباء والوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، توجيه عقوبة الإنذار لمترجم نادي الوصل إلياس طحان وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم، بالإضافة لتكاليف الإصلاحات، وذلك لما أحدثه من أضرار في دكة البدلاء، كما فرضت غرامة مالية على نادي الوصل قدرها 30 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لفريق فرسان هسبانيا لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام نادي مصفوت في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى، ووجهت كذلك عقوبة لفت النظر للفريق ذاته، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لجماهير الفريق المنافس، وبالعقوبة نفسها عاقبت نادي مصفوت للسبب ذاته.

ونظرت لجنة الانضباط في تقرير حكم مباراة النصر وحتا في مسابقة دوري الأشبال تحت 12 سنة (ب)، وقررت شطب طاهر علي الرواحي مدرب حتا، وتغريمه مبلغاً وقدره 40 ألف درهم، بسبب اعتدائه على حكم المباراة.