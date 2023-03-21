نادي الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات

الشارقة (وام)

تُوج نادي الشارقة بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية فئة الناشئين عقب فوز اللاعب ماجد منصور بالمركز الأول، واللاعب أحمد علي الحمادي بالمركز الثالث لينفرد نادي الشارقة بالمركز الأول.

وجرت البطولة الأغلى في موسم الدراجات في جزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 45 متسابقاً يمثلون 10 أندية لمسافة 32 كلم.

وفي جولة السباق الفردي تمكن ماجد منصور من الظفر بالمركز الأول بعد منافسة مع ناديي أبوظبي والنصر في حين حل زميله في الفريق علي أحمد الحمادي في المركز الثالث. وفي الفرق نجح نادي الشارقة في تحقيق مركزين من أصل 10 مراكز (الأول، الثالث) ليتوج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة وحل ناديا أبوظبي والنصر على المركزين الثاني والثالث على التوالي.