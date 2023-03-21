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الرياضي

15 لاعباً في قائمة منتخب المبارزة استعداداً لبطولة العالم

15 لاعباً في قائمة منتخب المبارزة استعداداً لبطولة العالم
21 مارس 2023 17:15


دبي (وام)
ينتظم منتخب المبارزة للأشبال والناشئين في معسكر تحضيري في إيطاليا يستمر حتى 27 مارس الجاري، للمشاركة في بطولة العالم ببلغاريا خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من أبريل المقبل، وتضم تشكيلة منتخب الإمارات 15 لاعباً ولاعبة.
أوضح موسى البلوشي، أمين عام الاتحاد، أن المشاركة في بطولة العالم تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في إعداد جيل من اللاعبين في فئات سنية مبكرة، يملك الخبرة اللازمة للمساهمة في تطوير اللعبة ووضعها على الخريطة العالمية.
وقال: «يستهدف الاتحاد برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، إعداد جيل من اللاعبين لرفع راية مبارزة الإمارات في المحافل العالمية والدولية خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «تأتي المشاركة في بطولة العالم كخطوة في هذا البرنامج، ويسبقها أيضاً المعسكر الإيطالي، والذي يشارك فيه مجموعة من اللاعبين الواعدين، الذين أثبتوا أنفسهم وقدموا مستويات مميزة الفترة الماضية».
وكانت بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 17 سنة فردي وتحت 20 عاماً للفرق، قد أسدل الستار على منافساتها يوم الأحد الماضي، وشارك فيها 76 لاعباً ضمن مسابقة الفردي، و20 فريقاً ضمن فئة الفرق، وشارك فيها أيضاً جميع اللاعبين المختارين لخوض معسكر إيطاليا. وتعد بطولة الاتحاد هي الثامنة في أجندة بطولات اتحاد الموسم الرياضي الحالي، حيث لم يتبق سوى بطولة كأس رئيس الدولة والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل.
وقال البلوشي: «على مدار البطولات الثمانية التي نظمها الاتحاد، من أصل 9 بطولات في الموسم، أقيمت 96 مسابقة في جميع أسلحة المبارزة لمختلف الفئات، وهو ما يعكس النشاط الكبير لاتحاد المبارزة، علاوة على المشاركات الخارجية للمنتخبات المختلفة».
وأضاف: «شهدت بطولة الاتحاد مستويات متميزة من جميع اللاعبين في مختلف الفئات، وبرهن العديد منهم على تطور مستوياتهم وتقدمهم في مراكزهم، خاصة أن انضمام مجموعة منهم إلى صفوف المنتخب أصبح بمثابة عنصر تحفيز لباقي اللاعبين».

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