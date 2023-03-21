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الرياضي

«أبوظبي للقوس والسهم» يعتمد خطة استراتيجية لدعم المواهب

«أبوظبي للقوس والسهم» يعتمد خطة استراتيجية لدعم المواهب
21 مارس 2023 16:30


أبوظبي (وام)
أكد مبارك الحمادي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم زيادة عدد الممارسين للعبة في أبوظبي، نظراً لتوافر المرافق التي تجتذب الفئات العمرية المختلفة، وفق أفضل الممارسات، بما يحقق تطلعاتهم لدعم المنتخبات الوطنية بالمواهب والعناصر المميزة.
وأوضح أن النادي لديه خطة استراتيجية مدروسة لنشر وتطوير اللعبة وتشجيع الجميع على ممارستها من خلال برامج متنوعة، تستهدف رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الوعي، وتنمية المهارات.
أضاف:«نحرص على إرساء منظومة متكاملة تحقق الأهداف التي تم من أجلها إنشاء النادي، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على رؤيته التي تستشرف مستقبل هذه اللعبة، وتوفير كل أسباب النجاح والتميز، بما يحقق تواجد العناصر القادرة على تحقيق الإضافة القوية، ونستشعر التجاوب والتفاعل الكبير من الفئات المختلفة، ورغبتهم في تطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم من خلال الانضمام إلى النادي».
وأشاد الحمادي بالتعاون الكبير مع اتحاد القوس والسهم، والرؤى المشتركة الداعمة للوصول إلى أفضل المعايير لتحقيق الأهداف المنشودة، ودعم المنتخبات الوطنية. وقال: «أبوابنا مفتوحة لاستقبال كل الراغبين، وحريصون على التواجد في كل البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة، وشاركنا مؤخراً في المرحلتين الثالثة والرابعة من دوري الإمارات للقوس والسهم، وخرجنا بحصيلة جيدة من الميداليات المنوعة، حيث بلغت 10 ميداليات منها 8 في المرحلة الرابعة، ونتطلع إلى كل ما يعزز دورنا الإيجابي، والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات».

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