«الفلك» بطل كأس منصور بن زايد بالكويت



الكويت (الاتحاد)

سيطر المدرب يوسف العنزي، على المراكز الثلاثة الأولى، في سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برعاية المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أمس بمضمار نادي الصيد للفروسية بدولة الكويت الشقيقة.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ 15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وجاء السباق البالغة جائزته 6000 دينار كويتي، قوياً، وتمكن «الفلك» العائدة ملكيته للمدرب يوسف العنزي، بقيادة الفارس سالم فهد العجمي، من فرض سيطرته وكلمته المطلقة في السباق، حيث تصدر من البداية إلى النهاية، ومتفوقاً بسهولة على رفيقي إسطبله «هيكان دو كارير» بقيادة عبد الله الرزحان الذي حل ثانياً، و«غصاب» بقيادة جيسوس الذي حل ثالثاً، وكلاهما لإسطبل الأبرق، وقطع البطل المنحدر من نسل «داحس»، مسافة السباق البالغة 2400 متر في زمن وقدره 2:53:76 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين د. مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، والشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

وأنشئ نادي الصيد والفروسية عام 1960، ويحتل مساحة إجمالية قدرها 1,270,000 متر مربع، ويقع النادي في الطريق الدائري السادس، بجوار منتجع صحاري الكويت الذي يحتوي على ملعب جولف رائع من 18 حفرة.

وتم تجهيز النادي مع مسارات السباق وركوب الخيل، وتوجد أيضاً ملاعب تنس وأسكواش، وهناك صالة للبولينج وقاعة سنوكر وبلياردو وملعب لكرة السلة، وقاعة للحفلات وغرفة اجتماعات، ومسار للركض بطول أربعة كيلومترات.