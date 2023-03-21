قرعة كأس دبي العالمي للخيول 2023 في «برج خليفة»



محمد حسن (دبي)

تجري في الخامسة عصر الغد، في فندق أرماني ببرج خليفة، مراسم قرعة الشوط الرئيس للنسخة 27 لكأس دبي العالمي 2023، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وعلى ضوئها تتحدد حظوظ كل مشارك في السباق، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين، 128 خيلاً، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي (15) خيلاً من 7 دول.

وتجري مراسم القرعة بمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة السابعة والعشرين، وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وتشمل القرعة أيضاً سباقات كأس القوز للسرعة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وكأس دبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «رملي»، ودبي تيرف للفئة الأولى لمسافة 1800 متر الذي يبلغ إجمالي جوائزه المالية (5) ملايين دولار، بمشاركة مميزة من الخيول، بالإضافة إلى سباق دبي شيماء كلاسيك البالغ إجمالي جوائزه المالية (6) ملايين دولار ومسافته 2410 أمتار، قبل أن يتم عمل قرعة الشوط الأقوى في العالم وهو كأس دبي العالمي البالغ جائزته 12 مليون دولار.

ويصل مجموع جوائز كأس دبي العالمي إلى (30.5) مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس برعاية طيران الإمارات، والذي اجتذب نخبة من الخيول، يتصدرها حامل اللقب «كنتري جرامر» الذي يتطلع ليكون ثاني جواد يتوج باللقب الغالي مرتين، وتضم قائمة المرشحين بطل كأس السعودية «بانثالاسا» الذي يمثل اليابان ضمن 7 آخرين في الشوط، ويحمل آمال الإمارات للفوز باللقب الجواد «الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي، نجم كرنفال كأس دبي العالمي.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أقامت أمس قرعة أربعة أشواط التي تمت أمس بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي اشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

وتتقدم خيول الإمارات لمالكيها ب 13 انتصاراً، والخيول الأميركية ب8 انتصارات، بالإضافة إلى فوز البرازيل واليابان وأستراليا والسعودية مرة لكل منهما، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر: سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، انفاسور 2007، مونتروسو 2012، افريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019، ميستيك جايد 2021.

وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز ان ماي 2005، كيرلين 2008، ويل ارمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2006.

فيما فض الاشتباك الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو 2010، والياباني فيكتوري بيزا 2011، والأسترالي انيمال كنجدوم، والسعودي اروجيت 2017، والسعودي «كنتري جرامر».

ويقام سباق شيماء كلاسيك بمشاركة 10 خيول، أبرزها حامل اللقب الياباني «شهريار» بجانب رفيقه «اكوينوكس»، ويجتذب شوط القوز للسرعة، مشاركة (16) خيلاً، فيما يشارك في دبي تيرف (16)، وفي ديربي الإمارات (13) خيلاً، وكأس دبي الذهبي (16) خيلاً و(14) في جودلفين مايل، و(14) في سباق دبي جولدن شاهين، و(14) في بطولة دبي كحيلة كلاسيك.



12 مليون دولار

تبلغ الجائزة المالية للشوط الرئيس 12 مليون دولار، توزع بواقع 7.2 مليون دولار للأول، ومليونين و400 ألف دولار للثاني، ومليون و200 ألف للثالث، و600 ألف للرابع، و360 ألفاً للخامس، و240 ألف دولار للسادس.