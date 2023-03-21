12 لاعباً بقائمة «سفراء دورينا» في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر أجانب ناديي شباب الأهلي وعجمان، واجهة الاستدعاءات الدولية للاعبي «دوري أدنوك للمحترفين» خلال فترة أيام الفيفا الحالية والتي بدأت الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء 28 مارس الجاري، بالتزامن مع توقف الدوريات المحلية على مستوى العالم، ومن بينها دوري أدنوك للمحترفين، الذي يستأنف مشواره بمباريات الجولة 21 مساء الجمعة 31 مارس.

ويعد التوقف الحالي بداعي «أيام الفيفا» الأخير في مشوار الدوري بسبب المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية، في انتظار استئناف المنافسات المحلية على صعيد أندية المحترفين نهاية مارس، وصولاً إلى ختام الموسم في مايو المقبل.

وضمت قائمة أبرز سفراء أجانب دوري أدنوك للمحترفين، خلال التوقف الحالي 12 لاعباً من أندية شباب الأهلي، عجمان، العين، الجزيرة، النصر، واتحاد كلباء.

وتفصيلاً، شملت القائمة ثلاثي «الفرسان» عزيزون جانييف «أوزبكستان»، أحمد نور الله «إيران»، عمر خربين «سوريا»، وثلاثي «البرتقالي» فراس بالعربي «تونس»، علي مدن «البحرين»، برستيج مبونجو «الكونجو»، كأكثر فريقين على صعيد الأجانب الدوليين.

وجرى استدعاء ثنائي العين لابا كودجو «توجو» أندري يارمولينكو «كرواتيا»، ومن نادي الجزيرة الثنائي فلورين تاناسي «رومانيا»، أيمن حسين «العراق»، وضمت قائمة الأجانب الدوليين ريان مينديز لاعب النصر «الرأس الأخضر»، وألكساندرو سيسالدو لاعب اتحاد كلباء «رومانيا».

ومن المنتظر أن تشهد تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ظهور الثنائي تاناسي «الجزيرة» وسيسالدو لاعب «اتحاد كلباء» مع منتخب رومانيا في المواجهتين أمام أندورا وبيلاروسيا، فيما يقود مهاجم العين أندري يارمولينكو منتخب بلاده كرواتيا أمام إنجلترا ومقدونيا الشمالية في التصفيات الأوروبية.

وبعيداً عن أجواء التصفيات الأوروبية، انضم فراس بالعربي نجم «البرتقالي» لتحضيرات منتخب تونس لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها يومي 24 مارس بالملعب الأولمبي في رادس، والثلاثاء 28 مارس بملعب شهداء بنينا في ليبيا.

ويقود لابا كودجو مهاجم العين منتخب بلاده توجو في مباراتيه أمام بوركينا فاسو يومي 24 مارس بالمغرب، و28 مارس بملعب كيجي في توجو ضمن التصفيات الأفريقية، فيما يظهر ريان مينديز جناح نادي النصر وقائد منتخب الرأس الأخضر في مباراتي منتخب بلاده أمام أسواتيني ضمن التصفيات ذاتها، ويلعب برستيج مبونجو مهاجم «البرتقالي» مع منتخب الكونجو.

وتشهد المباريات الودية لمنتخبات القارة الآسيوية خلال «أيام الفيفا» ظهوراً مرتقباً لعدد من سفراء دوري أدنوك للمحترفين، بعدما جرى استدعاء أيمن حسين مهاجم الجزيرة لقائمة منتخب العراق استعداداً لودية روسيا المقررة يوم 26 مارس، فيما يشارك السوري عمر خربين لاعب شباب الأهلي بانتظام في تدريبات منتخب بلاده الحالية بدبي استعداداً لمباراتي تايلاند الودية بالإمارات في 25 مارس الحالي، البحرين يوم 28 من الشهر نفسه في المنامة.

بدوره، جرى استدعاء أحمد نورالله لقائمة منتخب إيران استعداداً لمباراتيه أمام روسيا مساء غدٍ الخميس، وكينيا 28 مارس، فيما يخوض زميله الأوزبكي عزيزون جانييف مباراتين مع منتخب بلاده أمام بوليفيا وفنزويلا على التوالي.